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卑南族保健植物調味又養生 傳承500年祖先智慧

中央社／ 台東縣6日電

農委會台東區農業改良場進行原民飲食文化調查，發現卑南族利用特殊草本保健植物，除可增添湯品調理香氣及口味外，亦具養生功效，充分體現卑南族傳承500年植物智慧。

台東區農業改良場助理研究員陳敬文日前在農改場台東區農情月刊發文表示，卑南族飲食文化特別重視食補，傳統雞酒即是饒富特色食補料理之一；與一般常見調理方式不同，卑南族在熬煮過程中會添加多種保健植物佐料，以達到產婦滋補強身及產後調理目的，為族人傳統坐月子不可或缺的料理。

陳敬文表示，雞酒中保健植物的添加種類為卑南族獨家配方，是由家族長輩歷代口耳相傳保存，迄今已有近500年歷史，各部落間配方或有些微不同，如南王部落多達16種材料；下賓朗部落則僅6種，配方中常見的植物有白花草、白花蛇舌草、白花益母草及紅田烏4種保健植物。

部落耆老及族人於訪談時表示，保健植物採集後須將生鮮原料切段、炒乾及日曬乾燥處理，不僅讓原料能釋出更豐富香氣，且有助於保存及應用。

族人說，卑南族傳統雞酒料理做法，首先將香辛料及雞肉於鍋中爆香，其後取預先備好的乾燥原料一同翻炒，再加入水及米酒熬煮，使雞酒增添天然草本植物的香氣，有別於漢民族料理方法及風味。

陳敬文表示，隨時代演進，卑南族保健植物已不侷限於傳統用途，目前在原民風味餐廳除了可以品嘗到族人傳統雞酒料理外，年輕族人更將這些保健植物結合現代飲食概念，開發創新特色飲品、沙拉及滷蛋等，重新詮釋卑南族傳統保健植物在飲食文化上的利用價值，也帶給訪客原汁原味的全新感受。

台東區農業改良場表示，上述4種植物全草皆為衛生福利部可供食品使用原料，可作保健為茶包、膳食調理包或萃取使用，深具發展潛力；鑑於卑南族利用保健植物多由野採取得，未建立繁殖及栽培技術，原料來源極不穩定，台東場目前已進行相關栽培技術輔導，期使族人可自給自足，穩定原料生產，協助原民傳統飲食文化傳承及特色產業發展，進一步多元化加值應用。

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