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金城武樹正名 台東縣府不干預民間稱呼
台東池上鄉「金城武樹」爆發正名爭議，縣府擔心侵權，告知池上公所依循原名，勿用金城武樹行銷，引發地方反彈；交觀處表示，這棵樹原就稱「奉茶樹」，縣府尊重認養單位命名，官方說法統一為奉茶樹，不會干預民間稱呼。
長榮航空2013年拍攝「I SEE YOU」廣告，藝人金城武在池上一棵樹茄苳樹下取景導致景點暴紅，遊客暱稱金城武樹，10年來為地方帶來觀光財難以數計。
金城武與航空公司合約已過期，考量原名為奉茶樹，長榮航空上月底辦認養10周年記者會前，縣府修改官網名稱，另告知池上公所統一官方名稱，勿稱金城武樹。
池上鄉長林建宏表示，地方以「金城武樹」行銷宣傳行之有年，希望爭取當事人同意，繼續沿用舊名當地標；民宿業者說，池上因金城武樹暴紅，後來又有「蔡依林樹」，2棵樹都廣為人知，正名是多此一舉。
交觀處長江慧卿說，樹名須尊重認養單位，單純想要統一官方名稱，也可避開侵權疑慮，公部門必須謹慎。律師劉家榮指出，金城武樹之稱是相沿成習，不會有侵權問題。長榮航空回應，此樹原本就稱奉茶樹，社會大眾暱稱為金城武樹，因此無改名問題。
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