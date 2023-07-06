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基隆送青年電動車 部分可加價購他牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑昨說，目前至少2家廠牌、3款機車加入計畫，讓符合條件的青年申請。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑昨說，目前至少2家廠牌、3款機車加入計畫，讓符合條件的青年申請。記者游明煌／攝影

基隆市政府編列3.6億元，以補助計畫方式執行1.2萬輛「免費青年電動機車」，民進黨在追加減預算審查時要求不應限制廠牌。市長謝國樑昨說，目前至少有2家廠牌、3款機車加入計畫，讓符合條件年輕市民申請，會保留部分名額提供給想自選其他廠牌者，但要自己加價購。

基隆電動車政策補助方式，將有意願廠牌納專案計畫。光陽已表示可提供S6、i-One都會版和兩種車款，市價分別是8萬、6萬多元；中華汽車提出將以旗下訂價逾7萬元eMOVING電動機車參與專案。

市府限定補助對象為民國78至92年次青年，市府統計有7萬1893人，具機車駕照、設籍基隆連續3年以上且在籍，並加入基隆市公益時數服務行列。

謝國樑受訪表示，「做公益，免費拿車」青年電動機車計畫4年5萬輛目標沒變，首波1萬2000輛，每輛補助4萬元，中央汰舊換新補助1萬、地方補助3萬元。

謝也說明，青年須在5年內每年至少做4小時公益活動，透過基隆社會處規畫，參與這項計畫的青年將成為基隆市「志工銀行」夥伴。

謝國樑昨表示，會保留一部分名額給符合條件者，以加價購自選廠牌，這部分不必參與公益活動。環保局長馬仲豪說，市府有朝自選廠牌規畫，這部分名額不會太多，確認額度後對外公布。

林姓大學畢業生說，自選廠牌另加價購是不錯方案，可選擇想要品牌，就怕名額有限，「看得到吃不到」。

民進黨市議員張顥瀚說，市府提出自選廠牌加價購可不用做公益說法，與當初做公益政策不一樣，違反初心，質疑是為應付民進黨的急就章方案，沒經過完整政策研議。國民黨市議員連恩典表示，他贊同市長作法，可給青年更多元選擇，加價購部分要留意公平性。

基隆 青年 謝國樑

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