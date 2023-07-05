海科館夜宿營趣開跑 園區違法販售氫氣球終止承租

國立海洋科技博物館今天指出，由於民間標租業者於園區眅售違法氫氣球及於標租的海洋劇場2樓複合式餐飲倉庫內違法堆置有氫氣瓶，涉危及公安事件，已依合約將該標租案業者終止承租契約，該場域將重啟標租案，提供民眾安全的參觀場域和設施。

能在博物館打烊後感受博物館夜未眠並能在展廳睡上一覺，是許多人期待的難得經驗，國立海洋科技博物館配合營隊也不定期推出夜宿活動，海科館這個暑假推出許多營隊與夜宿活動，包括「淨零Fun暑假」、「海洋微旅行」、「海洋生態過夜營」，而這些營隊也讓參加的親子和學生擁有難得的體驗與充實的旅遊和學習遊程。

海科館說明，今年度夜宿也將視規模擴大主題館其它常設展廳、雙特展展廰以及展館的公共區域做為夜宿活動範圍，民眾只要自備睡袋或帳篷即可有機會體驗海科館宿營趣。

但海科館近日查出，民間標租業者於園區眅售違法氫氣球及於標租的海洋劇場2樓複合式餐飲倉庫內違法堆置有氫氣瓶，已涉危及公共安之事件，海科館亦依合約採立處作為，該標租案業者已於今天終止承租契約，該場域亦將重啟標租案。以提供民眾更安全與舒適的參觀場域和設施。

海科館長陳素芬說，無論室內展館或戶外館區均採走動式管理與監督，海科館即便有些場域空間委由民間營運，會嚴加督促不容有任何涉公共安全或違法亂紀之情事發生。七月暑假來臨，近日館區湧入許多參觀人潮，會提供安全的環境與美好的參觀品質和體驗。