蘇澳鎮公所宣傳多元農遊新遊程 小農們展示自家商品琳瑯滿目

蘇澳鎮公所今年與農委會水土保持局共同開展「蘇澳多元農遊資源整合計畫」，由鎮公所擔任整合的角色，串聯蘇澳跨領域的各家業者和各農村社區，顛覆大家既有對蘇澳只有海線觀光的印象，推出全新的農遊小旅行。今天(7/5)來到台北旅遊服務中心舉辦「蘇澳多元農遊集章開跑記者會」。推出三大旅遊主題，包含農漁村產業的山海旅遊類，帶大家走訪朝陽國家步道、體驗一日討海人的海海人生，品嘗大南澳人氣冰品；深度暢遊蘇澳農村社區類，到港邊社區聆聽在地人文故事，運用植物色素，動手體驗植物染方巾或彩繪石頭魚。遊程也針對親子客群，推出親水且安全性高的親子趴板體驗。除此之外，還可以選擇到朝陽社區參加環山步道的生態導覽，用在地的月桃葉編織成玫瑰花。在春夏兩季體驗採番茄、收成小西瓜，品嘗用在地南瓜體驗手作金瓜糕。農村社區工藝技術保存類，遊客可前往白米社區深度一日遊，體驗木屐工藝製作、度過低碳植仁生活的悠閒假日。為了解決以往各業者體驗遊程收客零散，難以成團的問題，這次鎮公所更與旅遊業者合作，以積散成團，整合不同客源地的方式收客，創造更多旅遊商機。

農委會水保局台北分局蔡金龍分局長表示，因應地方創生2.0，這次很高興可以看到蘇澳鎮公所在農村創生的基礎上，串聯其他眾多業者，帶動地方整體的發展，遊程也讓農村可以有新的商機。

針對新推出的農遊小旅行遊程，蘇澳鎮公所印製1,000本山海旅遊集章護照，共22個集章點、16家業者響應coupon券、總計送出40項大獎。從六月底開始，民眾可在宜蘭縣內29個觀光景點，免費索取山海旅遊集章護照開始集章。李明哲鎮長更與知名You Tube頻道 Aiky一點GO瘋旅行合作拍攝集章護照宣傳影片，教大家如何一邊集章還能一邊蘇澳玩透透。

本次記者會由李明哲鎮長親自帶隊，共計十一家的小農、農村社區代表、觀光工廠、蘇澳地區農會、蘇澳區漁會進行宣傳。鎮長李明哲也表示，蘇澳有山有海，旅遊資源豐富，希望藉由多元農遊計劃的推出，讓民眾可以多多知道蘇澳農業旅遊為主題的遊程，也可以很好玩。遊客來到蘇澳，不僅可以玩得透徹、吃得盡興、買得過癮。更多蘇澳農遊行程與山海旅遊集章護照訊息，請見蘇澳神農事，山珍海味小旅行活動網站https://suaoliontravel.jwimarketing.com/

蘇澳鎮公所今年與農委會水土保持局共同開展「蘇澳多元農遊資源整合計畫」。