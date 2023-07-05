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里鄰長反映「基隆鬼廟」治安死角 謝國樑指示對症下藥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
里鄰長反映「基隆鬼廟」治安死角，謝國樑指示對症下藥。圖/基隆市政府提供
里鄰長反映「基隆鬼廟」治安死角，謝國樑指示對症下藥。圖/基隆市政府提供

基隆市府民政處今天下午在市政府舉辦中山區里鄰長座談會，里鄰長反映，因廟宇無人管理致雜草叢生、有「基隆鬼廟」之稱的「淨因寺」，常有遊民進駐，影響當地治安及環境，使周遭居民深感困擾。市長謝國樑指示相關局處協助妥善評估處理。

里鄰長反映事項多，包括聯外接駁交通、電桿移置與停車空間規畫、彩繪牆面清潔、道路重新刨鋪及沿線環境維護、改造閒置國有地供民眾使用等改善，謝國樑指示相關單位協調後辦理改善，並追蹤後續維管情形。

市長並請中山區公所協助爭取營建署「通學步道改善計畫」經費，解決學校周邊步道雨遮破損問題。

還有鄰長也反映，因廟宇無人管理致雜草叢生、有「基隆鬼廟」之稱的「淨因寺」，常有遊民進駐，影響當地治安及環境，使周遭居民深感困擾，希望市府相關單位協助處理，成為地方治安死角，也視為畏途。

謝國樑指示府都發處會同里長，現勘鑑定淨因寺有無符合危險建築，並依相關程序進行處理，另請環保局列管處理，提供當地住戶安寧乾淨的環境，並要對症下藥。

里鄰長反映「基隆鬼廟」治安死角，謝國樑指示對症下藥。圖/基隆市政府提供
里鄰長反映「基隆鬼廟」治安死角，謝國樑指示對症下藥。圖/基隆市政府提供

謝國樑 基隆 遊民

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