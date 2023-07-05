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四接環評 曹育民：一樣蓋LNG碼頭 台中、基隆港大不同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
環保署宣布7月7日續辦四接環評，港航業者感嘆不該用基隆港去換液化天然氣載運船（LNG）碼頭。聯合報系資料照片
環保署宣布7月7日續辦四接環評，港航業者感嘆不該用基隆港去換液化天然氣載運船（LNG）碼頭。聯合報系資料照片

環保署7日召開四接環評延續會議，在基隆港嘴興建天然氣接收站正反意見又將交鋒。基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民今天說，四接最嚴重的錯誤在選址，因為是基隆港嘴蓋接收站，又得拆掉防波堤，拿整個基隆國際商港去換1座液化天然氣載運船（LNG）碼頭，值得嗎？

曹育民質疑很多不懂基隆港的人出來談四接，強烈拜託「不要再亂說話了好嗎？」因為他們對基隆港的了解，只是看資料 ，只是聽說，只是一些皮毛罷了，不見得知道整體基隆港的規劃、設計、建設與維護。

曹育民說，「說太深你們聽不懂」，他試著用淺而易懂的例子，讓大家台中港和基隆港興建LNG碼頭的差異，以及四接對基隆港的傷害。

曹育民表示，假設1層樓有10幾間辦公室， 在這層樓上班的人共用大門口或電梯口、樓梯口及走道進出，各自進到自己的辦公室、自己的位置做事，正常的話應該都沒事，人多的時候，了不起排隊進出罷了；這就是台中港 ，港內有1座LNG專用碼頭。

假設1層樓的所有辦公室都滿了，上級長官或房東要在這1層樓增加1個單位或增租1家公司，而且要把新單位、新房客的辦公設備，放在大門口或電梯口、樓梯口，讓他們就地上班，大家認為可行嗎？這就是基隆港。

曹育民說，台電就是要在基隆港的港嘴處新建LNG碼頭，更嚴重的是大門口有柱子，影響到新單位、新房客辦公設備的放置，竟決定把大門和柱子都拆掉，再對外說會外面多架幾支斜的、夠粗的鋼構支撐，再加圍籬就好了，還說有請專家、學者設計評估過、有做 1/100 的模型測試過、有請專業的第三方認證過、有請送信件資料的單位模擬過，完全沒問題，大家認為可行嗎？ 這就是四接，花大錢做出不得體的報告硬要執行 。

曹育民認為基隆港是一個特殊的環境， 原防波堤就像是大樓的大門，原碎波堤就像是大樓的柱子，目前已經毀掉西碎波堤，造成天候稍差，非颱風天時，停靠基隆港作業的船舶因嚴重搖晃而停止作業，甚至斷纜，明顯錯誤的規劃還要繼續執行下去嗎？ 一定非毀掉基隆港不可嗎？請大家深思。

基隆港 四接 碼頭

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