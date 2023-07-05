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宜蘭三星鄉長涉貪在押因心臟問題就醫 家屬盼停止羈押

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
三星鄉長李志鏞（左）涉貪遭押，心臟疑似出現問題，目前就醫住院中。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左）涉貪遭押，心臟疑似出現問題，目前就醫住院中。記者陳敬丰／攝影

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌舉辦活動圖利特定廠商，遭檢方依涉犯貪汙治罪條例偵辦，檢方聲請羈押禁見獲准，李於宜蘭監獄看守所在押期間，疑出現心臟問題，送往羅東聖母醫院救治，目前仍在住院。李志鏞家屬希望能停止羈押，勿讓民選鄉長喪命監中。

李志鏞涉嫌於108年間舉辦活動時，圖利特定廠商並收受賄賂40萬元，檢方今年5月16日到李家中與鄉公所搜索後將他帶走訊問，隔日凌晨聲押，宜蘭地院裁定收押；李志鏞提出抗告，遭高等法院駁回，至少要在位於三星的宜蘭監獄看守所待到7月17日。

李志鏞之子李佳耕昨發聲明，表示父親蒙受不白之冤，近日天氣酷熱，身心都受到莫大煎熬，日前疑似出現心臟衰竭等症狀，已送醫治療，由於仍在羈押禁見，家屬無從得知安危，心急如焚，懇求院方、檢方基於人權停止羈押，讓李志鏞回家治療。

根據刑事訴訟法第110條，被告或輔佐人、辯護人可以隨時向法院聲請具保停止羈押。宜蘭地院表示，李志鏞尚未聲請具保停押，待聲請後，法官將徵詢檢方意見，並訊問被告，由法官決定是否停押。

羅東聖母醫院表示，李志鏞7月3日因心臟問題到院就診，報告顯示李有心臟方面宿疾，目前在醫生建議下，住院於一般病房。

三星鄉長李志鏞涉貪，收押於三星的宜蘭監獄看守所，近日疑似出現心臟問題，家屬希望能停止羈押。本報系資料照
三星鄉長李志鏞涉貪，收押於三星的宜蘭監獄看守所，近日疑似出現心臟問題，家屬希望能停止羈押。本報系資料照

宜蘭 羅東 貪汙

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