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影／宜蘭童玩節國際亮點 柬埔寨「法爾劇團」首演打頭陣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影
被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節除了邀國內外民俗藝文團隊，這次更安排國際級專業亮點團隊表演。被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。

法爾劇團團員具有太陽馬戲團員的靈活肢體動作，但演員臉部多了些表情，且服裝穿著、音樂取材及作品編排更充滿濃濃的東南亞風情，曾經榮獲CNN Travel讚譽為「東南亞的太陽馬戲團」，縣政府舉辦20幾屆的童玩節活動以來，首次邀請到這支團隊演出。

縣政府今天舉行國內外特技團隊演出交流活動，開場由國內「龍門藝術」帶來大環表演，以舞蹈、音樂和特技結合，展現力與美，傳達出童玩原宇宙的主題訴求；接著由第一周國際亮點團隊「法爾劇團」帶來精華橋段。

文化局表示，法爾劇團劇碼融合現代劇場元素、舞蹈、音樂及柬埔寨故事、社會議題，總能帶給觀者滿滿的能量。法爾社會企業執行長林國民說，團員來台演出非常興奮，而且特別為童玩節編排劇碼，期盼帶給大家不同感受，而參與這項活動也帶給他們反思，未來可以多編一些適合兒童的劇碼。

縣長林姿妙表示，今年邀請包含縣內外及全球超過50個團隊齊聚冬山河親水公園，童玩節不僅是大小朋友的夏季消暑盛會，更是不同文化間的交流平台，跨越種族、國籍和語言，讓人感受到童玩藝術節倡導的無界童心。

國際亮點團隊每晚7點30分到8點30分在宇宙劇場演出，7月9日前都可以看到「法爾劇團」表演，接下來還有日本「去阿嬤商店」、韓國「Jeongsu PARK」等海外團隊，國內的搏鬥兄弟、創造焦點、重擊現實打擊樂團、采風樂坊等每周都不同。宜蘭童玩節更多資訊可上官網https://www.yicfff.tw/或臉書查詢。

被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影
被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影
被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影
被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團」首度受邀參與宜蘭童玩節，強打活動開幕的第一周首演，7月9日以前都可以看到法爾劇團的精彩演出。記者戴永華／攝影

童玩節 藝術節 林姿妙 宜蘭

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