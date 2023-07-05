快訊

齊頭BLACKPINK！柯文哲募款演唱會將開賣 實體票8800元

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

大巨蛋傳工安意外！1工人疑遭電擊「失去呼吸心跳」命危搶救中

花蓮夏戀嘉年華連5晚開唱 周邊交管禁止車輛進入

中央社／ 花蓮縣5日電
2023花蓮夏戀嘉年華5日到9日登場，因應觀光人車，警方將提早於下午5時起在中山路、重慶路等道路實施交管，演出期間禁止車輛進入。中央社／花蓮警分局提供
2023花蓮夏戀嘉年華5日到9日登場，因應觀光人車，警方將提早於下午5時起在中山路、重慶路等道路實施交管，演出期間禁止車輛進入。中央社／花蓮警分局提供

花蓮縣府舉辦夏戀嘉年華音樂盛事，今天至9日一連5天晚間在東大門夜市旁廣場開唱，活動期間周邊道路交管，管制區每天下午5時至晚間11時禁止車輛通行。

夏戀嘉年華是花蓮暑期限定活動，5日至9日晚間邀線上藝人與花蓮在地新秀團體接連演出，卡司包括動力火車、Abao阿爆（阿仍仍）、盧廣仲、告五人、魏如萱等，表演結束後將施放煙火點亮夜空。

表演活動每天晚間6時至10時，因應觀光人車，警方將提早於下午5時起在中山路、重慶路等道路實施交管，活動期間禁止車輛通行，車輛可停放在太平洋公園停車場、自由街停車場、五權街停車場、三民街停車場。

花蓮警分局指出，管制路口將設置交通管制點，加強巡邏和監控現場活動，由員警現場交管及疏散車流，呼籲民眾務必遵守引導，減少交通壅堵和事故發生。

夏戀嘉年華今天演出主題為「原民搖擺夜」，除了動力火車、Abao阿爆（阿仍仍）外，還有舞思愛、莫宰羊、PONAY、許含光等歌手演出，無法到場民眾可至官網收看演出直播。

花蓮 停車場 夜市

延伸閱讀

花蓮「卓溪好芒」 夏雪芒果上市在地企業力挺

拓展國際通路 花蓮兩農會茶品新加坡高島屋上架

上合歡山注意！台14甲線施工採全日交管 管制措施看這

遠傳助攻花蓮智慧城市

相關新聞

影／宜蘭童玩節國際亮點 柬埔寨「法爾劇團」首演打頭陣

宜蘭國際童玩藝術節除了邀國內外民俗藝文團隊，這次更安排國際級專業亮點團隊表演。被譽為東南亞的太陽馬戲團─柬埔寨「法爾劇團...

金城武樹合約到期改回原名「奉茶樹」 遊客直呼不習慣

台東池上10年來因「金城武樹」爆紅，後來更衍生「蔡依林樹」，每年為池上鄉帶來可觀的觀光產值，遊客最高峰達130萬人次。觀...

送青年電動車補助4萬 謝國樑：可加價購他牌但僅部分有

基隆市政府編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，但民進黨在追加減預算審查時要求不應限制廠牌...

沿用「金城武樹」沒侵權？鄉長盼問金城武意願

受藝人合約到期影響，官方將池上金城武樹正名為奉茶樹，作法卻引發地方不滿，池上鄉長林建宏希望爭取當事人同意，繼續延用舊名。...

認養合約到期…台東池上不再有「金城武樹」 恢復原名「奉茶樹」引地方大反彈

台東池上鄉「奉茶樹」因藝人金城武拍廣告爆紅，俗稱「金城武樹」。今年長榮航空認養邁入10周年，因合約因素建議恢復原名，不再...

亂丟垃圾3600元起跳全國最嚴 謝國樑談心聲「市府不要罰金」：讓基隆沒人會亂丟

「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天上午專訪謝國樑「亂丟垃圾，基隆重罰」政策，謝國樑說，自10月起，亂丟垃圾裁罰從最低240...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦