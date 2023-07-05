花蓮夏戀嘉年華連5晚開唱 周邊交管禁止車輛進入

花蓮縣府舉辦夏戀嘉年華音樂盛事，今天至9日一連5天晚間在東大門夜市旁廣場開唱，活動期間周邊道路交管，管制區每天下午5時至晚間11時禁止車輛通行。

夏戀嘉年華是花蓮暑期限定活動，5日至9日晚間邀線上藝人與花蓮在地新秀團體接連演出，卡司包括動力火車、Abao阿爆（阿仍仍）、盧廣仲、告五人、魏如萱等，表演結束後將施放煙火點亮夜空。

表演活動每天晚間6時至10時，因應觀光人車，警方將提早於下午5時起在中山路、重慶路等道路實施交管，活動期間禁止車輛通行，車輛可停放在太平洋公園停車場、自由街停車場、五權街停車場、三民街停車場。

花蓮警分局指出，管制路口將設置交通管制點，加強巡邏和監控現場活動，由員警現場交管及疏散車流，呼籲民眾務必遵守引導，減少交通壅堵和事故發生。

夏戀嘉年華今天演出主題為「原民搖擺夜」，除了動力火車、Abao阿爆（阿仍仍）外，還有舞思愛、莫宰羊、PONAY、許含光等歌手演出，無法到場民眾可至官網收看演出直播。