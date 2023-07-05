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花蓮「卓溪好芒」 夏雪芒果上市在地企業力挺

中央社／ 花蓮縣5日電
台東為夏雪芒果主要產區，產季為每年5月下旬至7月，其外表呈黃色，酸甜比例佳。中央社
台東為夏雪芒果主要產區，產季為每年5月下旬至7月，其外表呈黃色，酸甜比例佳。中央社

花蓮卓溪鄉近年種植「夏雪」芒果，今年收成狀況佳，今天舉辦宣傳促銷活動，當地企業世豐電力訂購750箱，以行動支持果農；農業處指導產銷班參加產銷履歷和驗證以利行銷。

花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會攜手行銷卓溪鄉的「夏雪」及「蜜雪」芒果，上午在花蓮縣政府大禮堂舉辦「卓溪好芒」記者會，花蓮縣長徐榛蔚、卓溪鄉長田桂花、玉溪地區農會理事長張添富、總幹事蔡宗翰及產銷班農民出席，現場並展示芒果製作的各種甜品。

徐臻蔚致詞表示，卓溪鄉農民利用優越的天然環境種植夏雪芒果，經農會等單位指導和支持，小農們不斷改良技術，讓品質、產量越來越高，值得推廣出去，讓大家品嚐美味可口的好水果。

玉溪農會總幹事蔡宗翰接受媒體聯訪表示，雖然卓溪鄉種植芒果是近7、8年才開始，比不上南高屏或是台東，但玉里、卓溪最大優勢是環境，灌溉的水是來自玉山，沒有任何污染，芒果品質非常好；目前卓溪鄉種植約30公頃、50多農戶，今年芒果收成量約60萬台斤。

玉溪地區農會表示，夏雪芒果本名「金愛土」，是由高雄農改場研發培育而成的品種，結合土芒果、愛文和金煌的優點，果肉飽滿多汁，是台灣第一個擁有專屬身分證的芒果品種，被譽為「芒果界的LV」。

花蓮縣的小農引進種植夏雪芒果，全縣目前共有4個產銷班，主要產地在玉里鎮及卓溪鄉。產季時間較南部出產夏雪芒果的縣市晚，玉溪地區約6月中旬至7月底為產季。蜜雪芒果具有自然花蜜香氣，糖度約為13至17，保存期長，果皮呈現桃紅色，看起來像水蜜桃一樣美麗可口。

芒果 花蓮 農會

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