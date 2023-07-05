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亂丟垃圾3600元起跳全國最嚴 謝國樑談心聲「市府不要罰金」：讓基隆沒人會亂丟

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天上午專訪謝國樑「亂丟垃圾，基隆重罰」政策。圖／取自「POP撞新聞」
「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天上午專訪謝國樑「亂丟垃圾，基隆重罰」政策。圖／取自「POP撞新聞」

「POP撞新聞」主持人黃暐瀚今天上午專訪謝國樑「亂丟垃圾，基隆重罰」政策，謝國樑說，自10月起，亂丟垃圾裁罰從最低2400元提高到3600元。黃暐瀚說，這樣裁罰標準將是全國最嚴。謝國樑表示，市府不要這些罰金，是要達成讓基隆沒有人會亂丟垃圾的目標。

謝國樑說，上任至今滿半年，他覺得時間很不夠用，但政策要有成效得有時間，比如乾淨家園、行人友善等推動，雖然都會有陣痛期，但他很欣慰「基隆現在車子是會禮讓行人的」，這是這幾個月推動的成果，基隆比交通部還更早推動才有此成效。

謝國樑昨天也宣布，乾淨家園第二階段作為，10月起，亂丟垃圾裁罰從最低2400元提高到3600元，檢舉獎金也從實收罰鍰的50提高為75%。

黃暐瀚詢問，各縣市一般多罰1200元基本款，市府最輕罰3600元恐全台最嚴。謝國樑解釋，市府不要這些罰金，是要達成讓這個城市沒有人會亂丟垃圾的目標，市府的用意是要預防，不是要重罰，大多數外縣市的人來基隆玩，都希望基隆能夠更乾淨。

謝國樑表示，找不到垃圾桶是亂丟的重要原因之一，廟口是推動的熱點，多年來基隆廟口都沒設垃圾桶，現在都設垃圾桶了，一天也從收3次改到收5次。

行人友善政策部分，謝國樑說，一開始很辛苦，現在車子會禮讓行人，禮讓行人已內化到駕駛的習慣了。2、3月每周開罰件數有380件，到最近剩10件，相差了38倍。

室內兒童樂園是謝國樑重要政見，他表示，目前已有兩座，分別在信義、七堵區公所原來禮堂空間，現在已經有不少新北市的人來玩，有溜滑梯、球池等空間，全都免費且已是商業等級，目前還有四座在進行，暖暖、安樂、中正、市長官邸，未來會有7、8座以上。

「做公益，免費拿車」青年電動機車即將上路，謝國樑說，4年5萬輛目標一直沒有變，首波1萬2000輛預算已經過了，就是一輛4萬元，中央補助1萬，地方補助3萬元。獨居老人需要更多關懷，因此第一年青年朋友以獨居老人為主。

至於規畫進度，謝國樑說，不會限定廠牌，同等級的都可以來投標，市府會進行審查品牌、安全性等各項條件。

謝國樑 基隆 獨居老人

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