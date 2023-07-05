孫傳莉畫台東 縱谷美景躍上公廁

從事平面廣告設計的孫傳莉熱愛繪畫，以5年時間在花蓮、台東旅行作畫，日前受邀美化鹿野遊客中心公共廁所，她將搭熱氣球升空的震撼，以溫暖童趣筆觸，呈現熱氣球翱翔台東縱谷景色，透過畫筆讓更多人認識台東之美，讓廁所不再冰冷。

孫傳莉在台北從事平面廣告設計多年，多年前以分段拼圖方式展開旅行寫生，騎著機車在田間閒晃，畫下田園美景，搭乘熱氣球欣賞縱谷，最後決定將下半生停駐在台東。

「我現在用色更大膽、明亮，不再晦暗！」孫傳莉表示，定居台東後觀山看海成日常，以前她總被父親嫌用色太暗，現在有很大轉變。

孫傳莉說，3年前首次搭乘熱氣球，從上帝視角觀看縱谷、俯視海岸山脈、卑南溪，俯覽塊狀稻田、積木般的建築聚落，震撼畫面至今印象深刻，日前受邀美化鹿野高台2座公廁，以溫暖童趣筆觸呈現熱氣球翱翔台東縱谷畫面，讓遊客欣賞台東之美。

國立台東生活美學館即日起至9月28日止，在桂田喜來登酒店舉辦孫傳莉「觀日常」創作個展。