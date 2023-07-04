參訪團赴日與那國島觀光踩線 游錫堃發現基礎觀光設施不足

立法院長游錫堃今早率90多人訪問團，從蘇澳港乘船前往日本極西的與那國島，下午與日國會議員古屋圭司等人返台。目前與那國島基礎觀光設施較不足，交通、住宿均待改善，觀光業者希望踩線團帶給當地人潮、錢潮，用以提升觀光資源。

游錫堃率參訪團上午9時許離港，11時抵達與那國島，在祖納港與古屋等人相見歡，前往午宴會場。游在會中指出，日人每年來台200多萬人，只要其中1%、約2萬人肯多花1天到與那國島旅遊，既能選擇從當地直接返日，也可以先搭船到台灣，再搭飛機回國，對雙方觀光產業都有幫助。

台日午宴下午2時許結束，訪團到與那國島西崎和「日本最西端之碑」合照，2時半許赴港口搭船返台，約5時返抵蘇澳，往返航程皆花費2小時左右。游錫堃表示，航程相當順利，不過考察發現，與那國島人口約1600人，旅宿房間僅有200間，觀光基礎設施較為不足。

古屋表示，不可諱言這條航線還有課題需要解決，希望台日雙方集思廣益，一起想辦法；游錫堃希望，這次直航能為當地帶來人潮與錢潮，回過頭進一步加強觀光資源；台灣觀光業者認為，與那國島行程不錯，但基礎建設仍須時間改善，才能接待足夠的遊客。