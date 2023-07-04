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赴日與那國島破冰團順利返蘇澳 日議員：台日應加強合作

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
游錫堃與古屋圭司踏上台灣土地，2人去年曾在此地一同眺望與那國島。記者陳敬丰／攝影
游錫堃與古屋圭司踏上台灣土地，2人去年曾在此地一同眺望與那國島。記者陳敬丰／攝影

立法院長游錫堃今天上午率90多人訪問團，搭乘快輪從宜蘭蘇澳港前往日本極西之地與那國島，下午順利返航，日本國會議員古屋圭司也率參訪團同船抵台。古屋表示，這次航程讓他親身感受日本與台灣距離多麼接近，相信台日必須加強合作。

游錫堃今日上午9時，率觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙等中央地方人員，和40多位全台觀光業者，搭乘南北之星2號快輪，歷經約2小時航程抵達與那國島祖納港，拜會古屋圭司與日本代表團，考察當地相關設施後，一同乘船返台，約下午5時許回到蘇澳港。

古屋回憶，去年10月雙十節前夕，率領20多位國會議員來台，在游錫堃安排下到蘇澳眺望與那國島，雖然是陰天，仍隱約看見與那國島；游當時說，希望近期內能到與那國島眺望台灣，沒想到短短8個月就實現了這個約定，相信這一次2人都清楚的看到了台灣。

古屋話鋒一轉，表示已過世的日本前首相安倍晉三曾說過，「台灣有事、日本有事」，台海關係是現在世界焦點，台日必須加強合作，讓動作頻繁的中共不敢越雷池一步，甚至美國、澳洲等共享普世價值的國家，都應該合作牽制。

古屋說，從游錫堃的話語和氣勢中，感受到他的能量，以及促進台日關係的熱情和期待，這次搭船航程2小時，親身感受台日2國距離如此之近，期待雙方集思廣益，讓這條航線盡快開通。

現場媒體也詢問游錫堃，促成蘇澳─與那國島航線是否有加強台日安全防衛的意義？游笑答，今天的重點是他提及的3個意義，破冰直航、觀光踩線以及國會外交，沒有談到安保問題；只要台灣人民防衛意識夠強，面對中共政權沒有必要太過悲觀。

日本國會議員古屋圭司（左三）表示，經過這次航程，更確信台日之間必須加強合作。記者陳敬丰／攝影
日本國會議員古屋圭司（左三）表示，經過這次航程，更確信台日之間必須加強合作。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（第一排左五）今早率90多人破冰團搭船前往日本極西之地與那國島，今天下午順利返航。記者陳敬丰／攝影
立法院長游錫堃（第一排左五）今早率90多人破冰團搭船前往日本極西之地與那國島，今天下午順利返航。記者陳敬丰／攝影
南北之星2號快輪上午9時許離港，下午5時許返回蘇澳，來回航程皆相當順利。記者陳敬丰／攝影
南北之星2號快輪上午9時許離港，下午5時許返回蘇澳，來回航程皆相當順利。記者陳敬丰／攝影

與那國島 日本 游錫堃

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