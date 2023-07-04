快訊

侯友宜喊恢復4個月兵役大扣分？ 9月訪美層級恐受影響

智能手表爆炸...男童腕上突冒熊熊烈焰 焦急拍打畫面曝光

花蓮縣府推AI 與科技、電信業合作籌畫雲端服務示範基地

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府今天舉行「啟動智慧花蓮 生成AI洄瀾」分享會，縣長徐榛蔚（左一）、遠傳電信總經理井琪（左二）、台灣微軟總經理卞志祥（左三）合作，共同打造智慧城市。記者王思慧／攝影
花蓮縣府今天舉行「啟動智慧花蓮 生成AI洄瀾」分享會，縣長徐榛蔚（左一）、遠傳電信總經理井琪（左二）、台灣微軟總經理卞志祥（左三）合作，共同打造智慧城市。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府推動AI技術應用，與科技、電信業者合作，透過知識轉型、行政效能AI導入、產業轉型應用，擴大軟體實力。縣長徐榛蔚今天表示，從醫療衛生、產業轉型、農業區塊鍊、智慧教育、藝文及公共行政等不同面向，創新符合人民需求，邁入智慧城市行列。

花蓮縣府今天舉行「啟動智慧花蓮 生成AI洄瀾」分享會，縣長徐榛蔚、遠傳電信總經理井琪、台灣微軟總經理卞志祥等人出席。

徐榛蔚表示，隨著AI的進步與創新，縣府將攜手遠傳電信、台灣微軟引入生成式人工智慧，開創數位化政府AI元年，在後疫情時代以最新形態提升行政效率，協助縣府數位轉型，深化產業軟體加值應用。

徐榛蔚說，地方政府必須更積極善用AI提升行政效能與服務水平，目前正籌畫「花蓮雲端服務示範基地」，未來營運將透過招商引資，吸引雲端服務廠商進駐花蓮，並透過課程、工作坊等，介紹並展示AI人工智慧運用面向，實際與在地傳統產業合作，輔導傳統產業及新創業者運用AI，打破資源與市場限制，增進產能與產值。

縣府表示，未來將利用AI，在各產業提升各種不同生產力工具的生成能力，像是簡報、報告等，而旅遊、產業應用也可搭建AI技術跨界應用平台，讓花蓮成為軟實力的沃土。

花蓮 徐榛蔚 AI 雲端服務

延伸閱讀

2018年大地震位移…花蓮大橋近24億元改建 預計2026年完工

花蓮知卡宣戲水園區開放囉 銅板價玩整天縣民免費

Kolas爆不倫戀！媒體人：花蓮縣長選舉一敗塗地原因

曾有酒駕、法扶爭議 Kolas花蓮縣長敗選即離開

相關新聞

中央加碼補助662萬 台東敬老眼鏡補助下修至55歲

衛福部次長李麗芬今天出席社福聯繫會議時宣布，台東縣去年度強化社會安全網績效考核成績優異，今年度中央預算可增加5％。社會處...

來高山森林基地體驗布農族日常 找回自己

布農族把一般人口中的回家，說是「回部落」，部落簡單說就是大自然，回到大自然是一種文化、一種生活，別忘了多親近它，也尊重它。

宜蘭童玩節「夜間星際派對」熱鬧精彩 視覺聽覺新體驗

宜蘭國際童玩藝術節開放到晚上9點，今年搭配童玩原宇宙主軸，推出「星際派對遊藝踩街」，包括太空船造型的遊行花車、UFO人偶...

健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

台東縣台東市全市路燈1萬5425盞，電費及養護費高達2500萬，市長陳銘風推廣愛心認養獲得企業迴響。公所指出，「威豪健身...

謝國樑推新政策 預料可能挨罵 敢下猛藥底氣來自這裡

基隆市長謝國樑為了落實乾淨家園政策，決定提高裁罰金額和檢舉獎金。他敢「下猛藥」，緣自今年初率全國之先推動行人友善政策，並...

基隆連3年橋梁評比「亟待改善」 市府說明原因已升尚可

聯合報陽光行動今天探討全台地方危橋改建的問題，報導提及交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」，2021年評比結果，基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦