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中央加碼補助662萬 台東敬老眼鏡補助下修至55歲

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
衛福部政務次長李麗芬（左）與台東縣長饒慶鈴（右）互贈紀念品。記者徐白櫻／攝影
衛福部政務次長李麗芬（左）與台東縣長饒慶鈴（右）互贈紀念品。記者徐白櫻／攝影

衛福部次長李麗芬今天出席社福聯繫會議時宣布，台東縣去年度強化社會安全網績效考核成績優異，今年度中央預算可增加5％。社會處長陳淑蘭表示，預估可增662萬預算，經費將注入全齡照顧及敬老眼鏡補助下修至55歲等項社福政策。

「112年度全國年度社會福利主管聯繫會議」7月3、4日在台東知本溫泉飯店召開，政務次長李麗芬率領司長、署長及22縣市社政局處首長齊聚台東，縣府安排「慢經濟」體驗，活動內容涵蓋阿塱壹古道健行、小米釀製作及部落美食，讓大家走進部落探索原住民族的人文內涵及文化。

衛福部次長李麗芬今早出席會議表示，全國社安網考核結果出爐，台東有進入六都外的前五名之內，所以衛福部對台東縣的補助會增加5％。此外，立法院三讀通過「性影像四法」、建立全國社福團體檔案資料庫，未來補助民間團體社工資可望跟著公務員調薪，八項社福津貼也在研擬調整中。

社會處長陳淑蘭說，台東縣在社安網考核中獲得第四名，預計可增加662萬預算，會放入社福預算統籌分配運用，可望把現行滿60歲才可獲得敬老眼鏡補助年齡往下修，讓具備原住民或身障身分的縣民在55歲就能獲得補助。

社安網執行優良的縣市包含台北市、台中市，以及非六都的屏東縣、雲林縣、南投縣、台東縣、宜蘭縣。

112年第2次社會福利主管聯繫會議在台東知本溫泉飯店召開，22縣市社政局處首長齊聚一堂。記者徐白櫻／攝影
112年第2次社會福利主管聯繫會議在台東知本溫泉飯店召開，22縣市社政局處首長齊聚一堂。記者徐白櫻／攝影

台東 衛福部

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