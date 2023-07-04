健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

台東縣台東市全市路燈1萬5425盞，電費及養護費高達2500萬，市長陳銘風推廣愛心認養獲得企業迴響。公所指出，「威豪健身事業集團」董事長陳俊宏認養50盞，另捐款4萬元，拋磚引玉點亮城市之光。

「威豪健身事業集團」在陳俊宏董事長號召下發揮愛心認養路燈，台東市長陳銘風昨致贈感謝狀。陳銘風表示，路燈電費及養護費對市庫是龐大的財政支出，感謝「威豪健身事業集團」愛心捐贈吸引更多市民朋友、企業、團體協會參與認養行列。

陳俊宏說，此次認養50盞路燈只是開始，後續還會持續進行，期能帶動認養風氣點亮，溫暖更多人的心。