快訊

18年來最嚴重暴動！法國警槍殺17歲非裔青年 示威者失控四處放火

T1聯盟／雲豹、台啤正式結盟 強強聯手成「台啤雲豹」

談赴美設廠密辛 張忠謀憶：「拜登這句話」很刺耳

健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「威豪健身事業集團」在陳俊宏董事長號召下認養台東市50盞路燈。圖／台東市公所提供
「威豪健身事業集團」在陳俊宏董事長號召下認養台東市50盞路燈。圖／台東市公所提供

台東縣台東市全市路燈1萬5425盞，電費及養護費高達2500萬，市長陳銘風推廣愛心認養獲得企業迴響。公所指出，「威豪健身事業集團」董事長陳俊宏認養50盞，另捐款4萬元，拋磚引玉點亮城市之光。

「威豪健身事業集團」在陳俊宏董事長號召下發揮愛心認養路燈，台東市長陳銘風昨致贈感謝狀。陳銘風表示，路燈電費及養護費對市庫是龐大的財政支出，感謝「威豪健身事業集團」愛心捐贈吸引更多市民朋友、企業、團體協會參與認養行列。

陳俊宏說，此次認養50盞路燈只是開始，後續還會持續進行，期能帶動認養風氣點亮，溫暖更多人的心。

公所指出，一年只要花800元就能做公益，路燈認養專線為089-347402轉分機272洽詢林小姐，也可親至台東市公所公園路燈管理所加入認養行列。

台東市長陳銘風（左）致贈感謝狀給「威豪健身事業集團」董事長陳俊宏（右）。圖／台東市公所提供
台東市長陳銘風（左）致贈感謝狀給「威豪健身事業集團」董事長陳俊宏（右）。圖／台東市公所提供

認養 台東

延伸閱讀

曾被蔡英文批評落漆 台東運動園區泳池今天開放

長榮航機上服務再升級

34歲美健身女教練返台尋根 與警重續當年90天父女情

給學童安全回家的路 林右昌視察台東仁愛國小通學步道

相關新聞

謝國樑推新政策 預料可能挨罵 敢下猛藥底氣來自這裡

基隆市長謝國樑為了落實乾淨家園政策，決定提高裁罰金額和檢舉獎金。他敢「下猛藥」，緣自今年初率全國之先推動行人友善政策，並...

基隆連3年橋梁評比「亟待改善」 市府說明原因已升尚可

聯合報陽光行動今天探討全台地方危橋改建的問題，報導提及交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」，2021年評比結果，基...

健身集團認養路燈 點亮台東市區街道

台東縣台東市全市路燈1萬5425盞，電費及養護費高達2500萬，市長陳銘風推廣愛心認養獲得企業迴響。公所指出，「威豪健身...

基隆市力推乾淨家園 檢舉亂丟垃圾 每件實領2160元獎金

基隆市長謝國樑今天宣布落實「乾淨家園」新措施，10月1日起亂丟垃圾裁罰金額從2400元提高到3600元。檢舉獎金也從實收...

基隆市中心重建橋梁 預力梁吊裝順利 9日深夜不封路了

基隆市政府工務處發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，排定利用兩次深夜時段吊裝南側預力梁。工務處表示，因為2日...

行前集訓 基隆童軍代表團授旗

基隆市童軍會昨天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦