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謝國樑推新政策 預料可能挨罵 敢下猛藥底氣來自這裡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）舉推動行人友善政策成效為例，希望祭出重罰、重獎方案，讓維持城市整潔內化成民眾的生活習慣。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）舉推動行人友善政策成效為例，希望祭出重罰、重獎方案，讓維持城市整潔內化成民眾的生活習慣。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑為了落實乾淨家園政策，決定提高裁罰金額和檢舉獎金。他敢「下猛藥」，緣自今年初率全國之先推動行人友善政策，並從警方舉發件數下降研判，禮讓行人已內化為駕駛習慣，希望祭出重罰、重獎方案，讓打造整潔環境內化成民眾的生活習慣。

謝國樑今天上午宣布10月1日起，亂丟垃圾裁罰金額從2400元提高到3600元，檢舉獎金也從實收罰鍰50%提高到75%，代扣所得稅後實領2160元，每名檢舉人同年度核發獎金上限30萬元。未來3個月會充分宣導，新制10月1日上路。

謝國樑說，就如同基隆行人友善議題走在全國的前面，希望車輛要禮讓行人。推動行人友善情形和趨勢，可以做為推動乾淨家園相當好的觀察指標。提出這個政策或許有人會批評，市府可能也會挨罵，但為讓市民和遊客享有乾淨舒適的城市環境，這樣做還是非常值得。

他說，2月27日到3月5日取締汽機車未禮讓行人件數高達380件，但3個多月後，6月19日到25日取締件數只剩下10件。數據大幅降低表示禮讓行人，已經內化到多數駕駛人的習慣身上。提高亂丟垃圾罰鍰也不是要處罰亂丟垃圾的人，而是希望內化到所有在這個城市生活跟觀光的朋友心中，一起替基隆打造整潔的環境。

謝國樑表示，過去很多外地朋友來基隆玩，都嫌基隆髒亂。以觀光城市來說，基隆相對比較髒、比較亂是不爭的事實，現在要努力打造好的環境。

謝說，他把基隆市當作家，把市民朋友當作家人，希望市民朋友也能夠把這個城市當作自己的家，好好維持整潔乾。市府把罰金幾乎全數讓給檢舉人，就是表示市府不是要這些罰金，也不想把它當作市庫收入，而是只想要有一個乾淨的環境。

謝國樑 基隆

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