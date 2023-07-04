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基隆連3年橋梁評比「亟待改善」 市府說明原因已升尚可

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市仁愛橋改建工程，預計明年2月完工通車。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛橋改建工程，預計明年2月完工通車。圖／基隆市政府提供

聯合報陽光行動今天探討全台地方危橋改建的問題，報導提及交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」，2021年評比結果，基隆市連3年被評為「亟待改善」。基隆市政府說明，之前市區3座老舊橋梁有結構安全疑慮，同時封橋維修必造成交通黑暗期，已分年拆除重建。市府今天說，目前橋梁維修作業的評鑑，評等已提升為「尚可」。

公路總局統計，2022年全台道路橋梁維修率76%，但近來相繼傳出待維修或重建的橋梁斷裂，成了交通安全不定時炸彈。

交通部「縣市政府橋梁維護管理作業評鑑報告」，2021年評比結果，基隆市連3年被評為「亟待改善」。

基隆市政府發言人余治明表示，位於旭川上忠二橋、忠三橋及仁愛橋3座橋梁，在108到110年的橋梁檢測中，發現橋梁陸續已出現鋼筋裸露鏽蝕、混凝土剝落、鋼筋保護層不足等狀況，並持續惡化。

余治明說，由於該3座橋梁位處交通繁忙的市中心，封橋維修勢必阻礙市區交通，日間交通量龐大，夜間有熱絡的崁仔頂漁市，周邊緊鄰民宅，中正高架橋亦橫越其上，維修施工不易，才會在108到110年交通部在維修作業，連3年將基隆市評等為「亟待改善」。

忠二、忠三橋市府編5800萬元在110年5月封橋改道，同年11月重建完成；今年再編8000萬元辦理仁愛橋改建，今年4月封橋開工。

余治明指出，目前忠二、忠三橋已改建完成，仁愛橋也改建中，透過上述努力，交通部111年度針對基隆市的橋梁維修作業的評鑑，已評等為「尚可」，基隆市政府將再接續精進，以112年度評等「優良」為目標邁進。

市府工務處說明仁愛橋改建工程進度，3日凌晨順利將南側共5支預力梁吊裝作業全部完成，接續進場的是台電電力、中華電信、欣隆天然氣與寬頻管路的遷管作業，預計明年2月完工通車。

基隆 交通部

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