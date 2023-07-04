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基隆市力推乾淨家園 檢舉亂丟垃圾 每件實領2160元獎金
基隆市長謝國樑今天宣布落實「乾淨家園」新措施，10月1日起亂丟垃圾裁罰金額從2400元提高到3600元。檢舉獎金也從實收罰鍰50%提高到75%，代扣所得稅後實領2160元，每名檢舉人同年度核發獎金上限30萬元。
謝國樑說，10月1日起在基隆市亂丟垃圾罰鍰提高到3600元起跳，並提供實收罰鍰的75%做為檢舉獎金。這是國內現在相對比較高的一個罰鍰跟檢舉獎金，但本府的立場並不想要這些罰金，也並不想要把這些罰金當作市庫收入，只是想要一個乾淨的城市。
謝國樑表示，提出這個政策或許有人會批評，市府可能也會挨罵，但是他覺得如果要讓基隆變成一個乾乾淨淨的城市，不論是我們自己住在這個家園內，或者是觀光客、遊輪旅客來到基隆玩，能夠享受一個乾淨舒適的城市觀光環境，這樣做還是非常值得。
謝說，把這個城市當做家，把市民當做家人，這個動作其實無非只是在跟自己的家人講，「我們把自己的家裡打掃乾淨，好不好？」不要看到有的地方可以丟垃圾，就隨地亂丟。
市議會開議時，有議員提及檢舉亂丟垃圾要提供光碟，程序相當不便利。基隆市環保局決定成立LINE@平台，只要加入並提供檢舉相關訊息，環保局人員就可以處理。
環保局長馬仲豪表示，民眾檢舉專區LINE@官方帳號ID是@820hwhnv，民眾加入並進入頁面，請檢舉人提供姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話、地址，同時上傳要檢舉的照片、影片到對話框，環保局同仁會即時回覆，確認檢舉資料完備就完成檢舉。
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