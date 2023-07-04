快訊

法暴動加劇社會分裂！極右派為射殺青少年警察家人募得逾100萬歐元

西瓜不是第一！含水量最高的蔬果有哪些？吃蔬果有助補水嗎？

畢業門檻128學分卡死人？台大最「硬」這些系點出關鍵

基隆市中心重建橋梁 預力梁吊裝順利 9日深夜不封路了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供

基隆市政府工務處發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，排定利用兩次深夜時段吊裝南側預力梁。工務處表示，因為2日深夜施工到隔天清晨提前完成，原訂9日午夜到10日清晨施工已不需要，仁愛橋周邊道路封閉計畫也取消。

基市府工務處今年4月10日封閉仁愛橋並進場施工，工期預定300天，目標在明年2月初、農曆過年前完工。忠四路連接仁五路如同市區交通主動脈，因應仁愛橋封閉，市府重新規畫周邊地區行車動線，調整車道配置，多條市公車路線也配合改道。

工務處上月26日表示，仁愛橋重建工程在完成橋樑基樁、預力梁、南側舊橋版拆除及新橋台築造等工項後，排訂7月2日晚上11點到3日清晨6點、7月9日晚上11點到10日清晨6點，進行南側預力梁吊裝工程。

夜間施工期間，將封閉忠四路（孝二路、愛一路間）、孝一路（忠三路、忠四路間）、愛一路（仁四路、仁五路間）、仁五路（愛一路、愛二路間）及成功一路（仁五路、獅球路間），以利施工。

往仁五路方向車輛，可由忠一路右轉愛一路、左轉仁三路、右轉愛二路接仁五路。往成功一路方向車輛可走忠一路或忠三路，左轉孝二路、右轉31號橋左轉成功一路。

工務處表示，2日晚間從七堵預力梁場將預力梁運送到仁愛橋工地現場，當晚就完成側預力梁吊裝工程，所以原訂9日施工計畫取消，也就不用執行封路方案。

基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供
基隆市政府工務處表示，仁愛橋南側預力梁吊裝工程已在3日完成，原訂9日午夜到10日清晨施工及道路封閉方案取消。圖／基市府提供

基隆 車道 公車

延伸閱讀

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬動工 7月4日起封路4年半

綠園道改善計畫 嘉市興嘉國小前封路施工 搶暑假完工

上合歡山注意！台14甲線恐有落石 入夜封路禁行

世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

相關新聞

基隆市中心重建橋梁 預力梁吊裝順利 9日深夜不封路了

基隆市政府工務處發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，排定利用兩次深夜時段吊裝南側預力梁。工務處表示，因為2日...

行前集訓 基隆童軍代表團授旗

基隆市童軍會昨天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高...

海科館有標租業者販售「氫氣球」潛藏危機 館方開罰

基隆市國立海洋科技博物館今晚表示，館內標租業者銷售造型氣球，並非填充不可燃的氦氣，而是價格較便宜的易燃性氫氣，潛藏危機。...

2018年大地震位移…花蓮大橋近24億元改建 預計2026年完工

花蓮大橋啟用逾半世紀，2018年0206花蓮大地震時，橋梁位移需改建，期間經過2年間13次流標，公路總局以23.93億元...

世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高...

台東學子暑假下鄉學測量及操作空拍機 月領2.6K

台東偏遠不易留住地政人才，縣府地政處利用暑假首度推出有薪工讀計畫，徵選10位相關科系學生投入職場，未來2個月要跟著師傅上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦