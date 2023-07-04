基隆市中心重建橋梁 預力梁吊裝順利 9日深夜不封路了
基隆市政府工務處發包重建連接忠四路、仁五路，跨越旭川河的仁愛橋，排定利用兩次深夜時段吊裝南側預力梁。工務處表示，因為2日深夜施工到隔天清晨提前完成，原訂9日午夜到10日清晨施工已不需要，仁愛橋周邊道路封閉計畫也取消。
基市府工務處今年4月10日封閉仁愛橋並進場施工，工期預定300天，目標在明年2月初、農曆過年前完工。忠四路連接仁五路如同市區交通主動脈，因應仁愛橋封閉，市府重新規畫周邊地區行車動線，調整車道配置，多條市公車路線也配合改道。
工務處上月26日表示，仁愛橋重建工程在完成橋樑基樁、預力梁、南側舊橋版拆除及新橋台築造等工項後，排訂7月2日晚上11點到3日清晨6點、7月9日晚上11點到10日清晨6點，進行南側預力梁吊裝工程。
夜間施工期間，將封閉忠四路（孝二路、愛一路間）、孝一路（忠三路、忠四路間）、愛一路（仁四路、仁五路間）、仁五路（愛一路、愛二路間）及成功一路（仁五路、獅球路間），以利施工。
往仁五路方向車輛，可由忠一路右轉愛一路、左轉仁三路、右轉愛二路接仁五路。往成功一路方向車輛可走忠一路或忠三路，左轉孝二路、右轉31號橋左轉成功一路。
工務處表示，2日晚間從七堵預力梁場將預力梁運送到仁愛橋工地現場，當晚就完成側預力梁吊裝工程，所以原訂9日施工計畫取消，也就不用執行封路方案。
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