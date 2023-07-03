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花蓮縣議員林源富一審當選無效 落選頭準備遞補

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮地方法院今天審結無黨籍縣議員林源富當選無效案。林源富喊冤表示要再上訴；同選區落選頭的時代力量陳慶元要林勿浪費司法資源、不要上訴，自己已做好遞補縣議員準備。

花蓮地檢署對第3選區（鳳林、吉安、壽豐、光復、豐濱、萬榮等鄉鎮）縣議員當選人林源富提起當選無效之訴，花蓮地方法院民事庭今天宣判當選無效。全案可上訴。

花檢起訴指出，林源富的父親為競選團隊主要成員，為讓兒子尋求連任，選前提供現金讓樁腳自行購買補品為名義，以形同賄選方式買票被檢警查獲，檢方提起當選無效之訴。同選區時代力量參選人、「落選頭」的陳慶元向花蓮地方法院遞狀聲請參與訴訟。

林源富接受媒體聯訪表示，已和律師研究會繼續上訴，父親的作為自己完全不知道，父親給錢是要讓身體不好的對方買補品，動機是否為賄選還有爭議，仍要再釐清。

下午陳慶元在律師陪同下在法院門口發表看法指出，林父身為林源富競選團隊主要成員，法官無法認同林父的行為而身為候選人的兒子完全不知悉，因此宣告林源富當選無效。陳慶元說，已做好遞補縣議員的準備，從選後至今半年也致力為民服務、發聲，承諾進入縣議會後，不會辜負選民所託，努力監督花蓮縣政府。

去年花蓮縣議員第3選區選舉有15人爭9席，陳慶元首度參選，獲2071票排第10名；林源富拿下33662票，若當選無效確定，陳慶元將可遞補，成為時代力量首名花蓮縣議員。

花蓮 議員 當選無效

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