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世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市童軍會理事長張淵翔（立者中）、女童軍會理事長林麗蟬（立者右）今天共同將市旗交給代表團領隊崔亮載（立者左）。圖／基市府提供
基隆市童軍會理事長張淵翔（立者中）、女童軍會理事長林麗蟬（立者右）今天共同將市旗交給代表團領隊崔亮載（立者左）。圖／基市府提供

基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高國中童軍及10名成人志工獻上祝福，鼓勵團員做好準備，勇於踏出舒適圈，挑戰自我。

世界童軍大露營每4年舉辦1次，第25屆大露營8月1日在韓國新萬金世界童軍大露營營地登場，預計有來自160個國家、5萬名童軍展開為期10天的交流活動。基隆市今年童軍代表團人數，創下會史參加世界大露營新高。

張淵翔和林麗蟬今天在中正國中舉辦的世界大露營行前集訓活動，共同將基隆市市旗授予代表團領隊、基隆市鄉野複式團長崔亮載，再為基隆市代表團4名小隊長佩掛臂章，表彰及鼓勵代表團成員。

兩人說，儀式簡單隆重，代表市府對代表團的支持，也象徵團員的光榮和責任，相信在為期10天的世界童軍大露營中，基隆童軍能展現出色的童軍精神和團隊合作能力，向全世界童軍伙伴介紹基隆市是充滿愛的城市。期許團員踴躍參與各項活動，勇於爭取各項榮譽，結交國際童軍伙伴，為自己的人生創造更多機會。

基隆市長謝國樑說，基隆市童軍會在歷屆理事長努力下茁壯，今年組織的代表團加上未來的參訪團，總人數將超過60人，創下參加世界大露營最高紀錄。感謝童軍會在代表團出發前舉辦多場集訓，協助學員和初次參與的成人志工做好準備，在世界大露營活動中與國外童軍交流及學習成長。

基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，小隊長講解露營裝備功能。圖／基市府提供
基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，小隊長講解露營裝備功能。圖／基市府提供
基隆市童軍會理事長張淵翔（右三）、女童軍會理事長林麗蟬（左三）與基隆市代表團4名小隊長合影。圖／基市府提供
基隆市童軍會理事長張淵翔（右三）、女童軍會理事長林麗蟬（左三）與基隆市代表團4名小隊長合影。圖／基市府提供
基隆市女童軍會理事長林麗蟬（左一）為童軍小隊長佩掛臂章。圖／基市府提供
基隆市女童軍會理事長林麗蟬（左一）為童軍小隊長佩掛臂章。圖／基市府提供
基隆市童軍會理事長張淵翔（左）為童軍小隊長佩掛臂章。圖／基市府提供
基隆市童軍會理事長張淵翔（左）為童軍小隊長佩掛臂章。圖／基市府提供

露營 林麗蟬 謝國樑

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