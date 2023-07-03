世界大露營韓國登場 基隆市童軍組史上人數最多代表團

基隆市童軍會今天舉辦世界大露營行前集訓活動，童軍會理事長張淵翔和女童軍會理事長林麗蟬，為參加露營活動的帶團團長、36名高國中童軍及10名成人志工獻上祝福，鼓勵團員做好準備，勇於踏出舒適圈，挑戰自我。

世界童軍大露營每4年舉辦1次，第25屆大露營8月1日在韓國新萬金世界童軍大露營營地登場，預計有來自160個國家、5萬名童軍展開為期10天的交流活動。基隆市今年童軍代表團人數，創下會史參加世界大露營新高。

張淵翔和林麗蟬今天在中正國中舉辦的世界大露營行前集訓活動，共同將基隆市市旗授予代表團領隊、基隆市鄉野複式團長崔亮載，再為基隆市代表團4名小隊長佩掛臂章，表彰及鼓勵代表團成員。

兩人說，儀式簡單隆重，代表市府對代表團的支持，也象徵團員的光榮和責任，相信在為期10天的世界童軍大露營中，基隆童軍能展現出色的童軍精神和團隊合作能力，向全世界童軍伙伴介紹基隆市是充滿愛的城市。期許團員踴躍參與各項活動，勇於爭取各項榮譽，結交國際童軍伙伴，為自己的人生創造更多機會。