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暖暖室內兒童樂園 年底完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑打造室內兒童樂園，信義區、七堵區行政大樓2處已先開放，市府昨天表示，第3座將設在暖暖區公所5樓禮堂，已展開使用用途變更等前置作業，希望趕在今年底完工，讓民眾再多一處不論晴雨都能安心遊玩的樂園。

謝國樑去年競選時期推出打造室內兒童樂園政見，當選後付諸實現。第1座位在信義區行政大樓，3月30日開幕；第2座設在七堵區行政大樓，6月2日啟用。

謝國樑日前到暖暖區視察邊坡土石滑落改善進度時，與當地市議員討論在地室內兒童樂園方案。他說，曾在七堵、信義室內兒童樂園遇到新北市汐止、新莊民眾帶孩子去使用，證明室內兒童樂園不只造福在地人，對外縣民眾也具吸引力。

市府表示，社會處已展開用途變更、消防審查等前置作業，希望最快在今年底完工啟用，讓孩子們多一處室內玩樂空間。

謝國樑上任後推行新政，廣邀民間企業合作。禎祥食品及基隆市副市長邱佩琳擔任董事長的邱創煥文教基金會，也分別贊助室內兒童樂園設施，希望孩童能在室內兒童樂園安心玩樂，留下美好生活記憶。

謝國樑 政大

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