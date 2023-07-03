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花蓮洄瀾專車 載客吃遍在地美食

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

暑假遊客湧入花蓮觀光勝地，市區人多車多，但部分道路路幅不寬，路邊也不好停車，縣府即日起至8月20日試辦洄瀾美食專車，每周六日早上11時至晚上8時，起訖站都在花蓮轉運站，以市區環狀免費接駁，方便遊客下車步行享用在地美食。

花蓮縣府指出，洄瀾美食專車每小時環狀接駁，試辦期全程免費，遊客抵花蓮即可前往轉運站搭乘，不會有搭車時間壓力，減少塞車、找停車位，方便遊客走入市區品嘗在地美食，縣府再據以檢視是否紓解市區交通，也實際了解民眾搭乘意願。

專車每周六日從花蓮轉運站出發，停等站分別位於富國路（農會超市）、北昌國小、自強和平路口、遠東百貨、和平民國路口、和平中正路口（甜柿園）、和平福建路口（豬腳大王）、重慶市場、東大門夜市、花崗國中、明禮國小、市民廣場、帝君廟、花蓮電影城，終點站再回到花蓮轉運站。

每個停等站牌皆有QR code，透過手機掃描可了解各停等站周邊住宿及餐廳，若想了解更多資訊，可到花蓮交通e點通官網、臉書粉絲頁、官方LINE查詢。

花蓮 美食 餐廳

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