與那國島交流 明破冰試航踩線

立法院長游錫堃7月4日將率團從宜蘭蘇澳鎮搭船前往日本與那國島，展開破冰試航踩線，希望促進台日直航及兩國觀光交流，對此蘇澳鎮長李明哲昨表示，蘇澳鎮是距離日本與那國島最近的城鎮，未來一旦觀光交流成行，從蘇澳鎮運送物資及提供人力服務都最便捷。

與那國島是日本的「極西之島」，位於日本領土最西側島嶼，與台灣的直航距離比日本還近。全島面積大約宜蘭市大，人口不到2000人，由於島上人口高齡化，將來如果要帶動觀光旅遊，包括旅宿餐飲及人力物力等提供都必須全盤考量。

游錫堃帶領的破冰試航觀光踩線團人數約百人，包括中央相關部會、宜蘭縣政府、鄉鎮市長與民間觀光業者，除了縣長林姿妙將前往，另有蘇澳鎮議員陳玉萍及國民黨議會黨團書記長林義剛，其中最關切的蘇澳鎮長李明哲非常看重這趟行程代表的意義，期待將來能夠直航，對於帶動蘇澳鎮觀光發展有很大幫助。

李明哲表示，很多日本人此生必定要去這座「極西之島」，而且既然已來到這座島嶼旅遊，更可順道搭船到蘇澳，兩地距離只有100多公里，搭船也不過兩小時，在蘇澳鎮住一個晚上品嘗美食與旅遊景點，再回去日本，是一條非常具有觀光旅遊價值航線。