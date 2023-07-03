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富岡旅運中心座位不足 航港局：將優化相關設施

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

暑假旅遊旺季開始，台東富岡港單日湧入逾4000名遊客，搭船前往蘭嶼、綠島，新整建完工的富岡旅運中心試營運發揮功能，遊客在室內候船避免烈日下曝曬，直呼「能吹冷氣真的太棒了！」但也抱怨室內座位不足，門外景觀有點亂。

航港局表示，考量旅客行李箱及排隊動線，設計時未將候船室大廳擺滿座椅，若逢暑假或連假，休憩空間確實不太夠，旅運中心預計中旬啟用，將連繫台東縣府優化相關設施。

台東富岡港原候船室1996年完工，多年來離島旅運人次從每年25萬暴增至75萬，候船室空間不足，縣府爭取885萬經費改造，新整建富岡港旅運中心上月19日起試營運，旅客可在明亮大廳購票、候船，縣府並檢視設備有無缺失。

張姓遊客說，20年前去過綠島，此次帶孩子舊地重遊，富岡港落差很大，過去大熱天只能在帳棚下排隊等船，新旅運中心真的很舒適，但候船大廳座位太少，建議擺放更多椅子，另應加強整理外部環境，避免攤販占據、景觀凌亂。

交通部航港局指出，富岡港是進出綠島南寮港及蘭嶼開元港海運樞紐，此次整修運用藍色公路指標，讓旅客更方便，另會撤除舊櫃台、調整購票流程，打造寬敞明亮候船室，為乘船旅客提供便捷的船班資訊及服務，不再讓環境髒亂。

台東 綠島

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