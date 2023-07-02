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大愛搜尋者上映中 謝國樑：電動機車引導青年關懷獨老

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供

大愛電視剛播映的八點檔戲劇，今天在基隆慈濟靜思堂舉辦社會關懷系列座談暨粉絲見面會，基隆市長謝國樑肯定慈濟訪視志工關懷弱勢的用心，表示未來會結合青年電動機車公益政策，導入更多青年朋友一同關懷獨居老人

《搜尋者》6月29日起在大愛電視頻道播出，是一部探討「訪視志工」的戲劇。劇中原型是基隆志工黃秀燕所帶領的訪視團隊，描述團隊如何透過地毯式般搜尋，找出許多弱勢家庭給予及時關懷照顧，照亮他們幽暗的人生。

謝國樑和市府社會處長楊玉欣今天下午出席座談會，謝說，《搜尋者》全劇都在基隆取景拍攝，慈濟人幫助基隆及全台灣無數需要援助的人，與他倡導「有愛城市」的理念不謀而合。市府推動青年電動機車公益政策，也會與社會處合作，希望號召青年朋友關懷基隆近2千名獨居老人，就像《搜尋者》劇中志工一樣，幫助更多需要協助的人。

基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天到基隆慈濟靜思堂，出席大愛電視戲劇《搜尋者》社會關懷系列座談及粉絲見面會，肯定慈濟志工關懷弱勢的用心。圖／基市府提供

青年 獨居老人 謝國樑 電動機車 弱勢家庭

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