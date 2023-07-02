大愛搜尋者上映中 謝國樑：電動機車引導青年關懷獨老
大愛電視剛播映的八點檔戲劇，今天在基隆慈濟靜思堂舉辦社會關懷系列座談暨粉絲見面會，基隆市長謝國樑肯定慈濟訪視志工關懷弱勢的用心，表示未來會結合青年電動機車公益政策，導入更多青年朋友一同關懷獨居老人。
《搜尋者》6月29日起在大愛電視頻道播出，是一部探討「訪視志工」的戲劇。劇中原型是基隆志工黃秀燕所帶領的訪視團隊，描述團隊如何透過地毯式般搜尋，找出許多弱勢家庭給予及時關懷照顧，照亮他們幽暗的人生。
謝國樑和市府社會處長楊玉欣今天下午出席座談會，謝說，《搜尋者》全劇都在基隆取景拍攝，慈濟人幫助基隆及全台灣無數需要援助的人，與他倡導「有愛城市」的理念不謀而合。市府推動青年電動機車公益政策，也會與社會處合作，希望號召青年朋友關懷基隆近2千名獨居老人，就像《搜尋者》劇中志工一樣，幫助更多需要協助的人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言