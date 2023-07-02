取締噪音車！警基層怨工作更吃重 市警局：執勤時數未變
改裝車輛產生噪音及危險駕駛引發民怨，市府研議由警方執行原地噪音檢測，擴大執法，傳出警界基層抱怨加重負擔。市警局交通隊長張豫立今表示，員警執行檢測和現行聯合稽查一樣，都是配合取締酒駕等交通勤務執行，不會額外增加執勤時數，加重基層負擔。
基隆市環保局表示，取締噪音車輛除了環保局、警察局和監理站每月6次聯合稽查，也會不定期執行移動式聲音照相科技執法，通知高噪音車輛接受檢測，今年1到6月共裁罰310件。
環警監聯合稽查因為「勞師動眾」，場次受限，市警局因而提出讓領有噪音檢測專業證照警察協助執行噪音車檢測作業方案，提升檢測量能，維護民眾生活安寧。
張豫立說，環警監執行聯合稽查勤務，環保局要派出6個人。警方目前負責攔停及戒護工作，如果警方也能操作檢測儀器，環保局人力就能減少，相對擴大稽查場次，更能遏阻歪風。
環保局空氣及噪音管制科長林嵐說，已請環保署解釋警方操作噪音檢測儀器適法性，尚未接獲回覆。基隆市目前僅有1台現地噪音檢測儀器，今年會再採購1台。如果環保署認定警方可執行檢測，新購儀品規畫供警方使用，明年再添購4台，擴大稽查檢測量能。
林嵐表示，有些民眾經常檢舉噪音車出沒的路段，空間並不適合設立路檢點現地檢測，因此明年除了採購現地檢測儀器，也會添購聲音照相機設置在特定路段，運用科技輔助取締噪音車。
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