洄瀾美食專車周末開駛 深入巷弄遊花蓮市

暑假許多遊客湧入花蓮觀光勝地，花蓮市區內的特色美食餐廳，常吸引觀光客前往品嘗。不過路幅狹小車輛不好停車，縣府試辦洄瀾美食專車，即日起至8月20日，每周六日早上11時至晚上8時，從花蓮轉運站出發，以市區環狀免費接駁，每站下車走路5至10分鐘就能享用在地美食。

花蓮縣府建設處指出，市區路幅狹小，假日車流多易造成塞車，試辦市區環狀接駁公車檢視是否紓解市區交通，也實際了解民眾搭乘意願。為增加民眾搭乘意願，試辦期間接駁車全程免費接駁，起迄站皆設在花蓮轉運站，遊客一抵達花蓮即可到轉運站搭乘。

縣府表示，洄瀾美食專出每小時環狀接駁，讓民眾看到車子隨到隨時搭乘，更方便走入市區品嚐各種花蓮在地美食，不會有搭車的時間壓力，更無須塞車、找停車位，可說是非常方便。

專車每周六日從花蓮轉運站出發，停等站分別設立在富國路（農會超市）、北昌國小、自強和平路口、遠東百貨、和平民國路口、和平中正路口（甜柿園）、和平福建路口（豬腳大王）、重慶市場、東大門夜市、花崗國中、明禮國小、市民廣場、帝君廟、花蓮電影城，終點站再回到花蓮轉運站。