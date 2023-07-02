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影／台東熱氣球光雕音樂會登場 鹿野星空美呆了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東熱氣球嘉年華活動在6月30日開跑，首場光雕音樂會昨晚在鹿野高台登場，現場滿滿人潮。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華活動在6月30日開跑，首場光雕音樂會昨晚在鹿野高台登場，現場滿滿人潮。圖／台東縣府提供

為期2個月的台東熱氣球嘉年華活動開跑，首場光雕音樂會昨晚在鹿野高台登場，眾多遊客在星空下聆聽音樂及觀看無人機展演，心中留下滿滿悸動。台東縣府指出，池上、成功及太麻里等地還有8場音樂會，其中2場是日出光雕，不同於其他場次。

今年熱氣球光雕音樂會共九場，結合光雕秀、無人機及焰火展演的首場音樂會在鹿野高台揭幕，鹿野高台人潮滿滿，不少人一路堵車抵達現場。20顆來自國內外的熱氣球搭配主題音樂登場，周邊投射燈與雷射掃射天際，700架次無人機在空中以3D方式呈現媽祖球、泡湯、紅葉棒球、搗麻糬及農田稻穗等台東意象圖案，現場粉絲大呼過癮。

7月7日成功三仙台及8月4 日太麻里曙光園區都是日出光雕，時間為清晨4點鐘。7月13 日池上大坡池、7月20 日鹿野高台、7月27日卑南知本溫泉區、8月10 日鹿野高台、8月17日台東市國際地標、8月28 日鹿野高台。

交通及觀光發展處指出，今年熱氣球光雕音樂會歷年最多，7月20日及8月28日閉幕光雕音樂會均以700架次規模展演，活動資訊可至2023台灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

熱氣球活動邁入第13年，「熱氣球繫留體驗」線上預約名額全數完售，每日上午5點及下午4點開放現場購票，票數是天氣情況而定。

各場次的時間與地點一覽表。圖／台東縣府提供
各場次的時間與地點一覽表。圖／台東縣府提供
700架次無人機在空中以3D方式呈現Q版媽祖圖騰。圖／台東縣府提供
700架次無人機在空中以3D方式呈現Q版媽祖圖騰。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華活動在6月30日開跑，首場光雕音樂會昨晚在鹿野高台登場，現場滿滿人潮。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華活動在6月30日開跑，首場光雕音樂會昨晚在鹿野高台登場，現場滿滿人潮。圖／台東縣府提供

熱氣球嘉年華 音樂會 台東

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