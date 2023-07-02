台東富岡旅運中心開箱試營運冷氣足 遊客抱怨座位太少

暑假展開，台東富岡港兼具漁港與交通船碼頭功能，單日湧入超過4000名遊客搭船前往蘭嶼、綠島，新整建完工的富岡旅運中心發揮功能，遊客能在室內候船，不必在烈日下曝曬，遊客直呼「能吹冷氣真的太棒了！」，可惜室內座位太少，門口景觀有點亂。

富岡港候船室完工於1996年，多年來離島旅運人次已從每年25萬暴增至75萬，候船室空間太小，台東縣府爭取885萬經費改造。農業處指出，煥然一新的富岡港旅運中心6 月19日起試營運，旅客能在明亮大廳購票及候船，試營運期間，逐一檢視設備有無缺失，近期會正式剪綵啟用。

這兩天熱氣球活動揭幕，台東湧入大量觀光人潮，富岡港交通船大排長龍，市區知名的米苔目、炸雞及夜市都是滿滿人潮。

彰化張姓遊客說，20年前去過綠島，此次帶小孩舊地重遊，富岡港落差很大，因為以前大熱天要在帳棚下排隊等船，售票處也沒有現在舒適，新旅運中心真的不錯，不過候船大廳的座位太少，目前空間可以擺放更多椅子，另希望旅運中心外的環境可以更整潔，攤販占據門面導致景觀凌亂。