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台東富岡旅運中心開箱試營運冷氣足 遊客抱怨座位太少

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
剛改造完成的候船室有冷氣可吹受遊客讚賞，可惜座位太少。記者徐白櫻／攝影
剛改造完成的候船室有冷氣可吹受遊客讚賞，可惜座位太少。記者徐白櫻／攝影

暑假展開，台東富岡港兼具漁港與交通船碼頭功能，單日湧入超過4000名遊客搭船前往蘭嶼、綠島，新整建完工的富岡旅運中心發揮功能，遊客能在室內候船，不必在烈日下曝曬，遊客直呼「能吹冷氣真的太棒了！」，可惜室內座位太少，門口景觀有點亂。

富岡港候船室完工於1996年，多年來離島旅運人次已從每年25萬暴增至75萬，候船室空間太小，台東縣府爭取885萬經費改造。農業處指出，煥然一新的富岡港旅運中心6 月19日起試營運，旅客能在明亮大廳購票及候船，試營運期間，逐一檢視設備有無缺失，近期會正式剪綵啟用。

這兩天熱氣球活動揭幕，台東湧入大量觀光人潮，富岡港交通船大排長龍，市區知名的米苔目、炸雞及夜市都是滿滿人潮。

彰化張姓遊客說，20年前去過綠島，此次帶小孩舊地重遊，富岡港落差很大，因為以前大熱天要在帳棚下排隊等船，售票處也沒有現在舒適，新旅運中心真的不錯，不過候船大廳的座位太少，目前空間可以擺放更多椅子，另希望旅運中心外的環境可以更整潔，攤販占據門面導致景觀凌亂。

交通部航港局指出，富岡港是進出綠島南寮港及蘭嶼開元港的重要海運樞紐，此次整修運用藍色公路指標，方便旅客找到出入口和相關設施，另撤除舊的販售櫃台，大廳空間打開，全新改造購票流程，打造寬敞明亮的候船室，另裝設電子看板、充電設施，為乘船旅客提供快速便捷的船班資訊及服務。

暑假開始，不少遊客帶小孩全家出遊，通往離島的交通船大排長龍。記者徐白櫻／攝影
暑假開始，不少遊客帶小孩全家出遊，通往離島的交通船大排長龍。記者徐白櫻／攝影
富岡港旅運中心開始試營運，不過入口處景觀凌亂，很難展現讓遊客耳目一新的外觀。記者徐白櫻／攝影
富岡港旅運中心開始試營運，不過入口處景觀凌亂，很難展現讓遊客耳目一新的外觀。記者徐白櫻／攝影
台東富岡旅運中心整建完工，通往綠島、蘭嶼的船公司購票處全部整合在候船室大廳，環境比以往舒適許多。記者徐白櫻／攝影
台東富岡旅運中心整建完工，通往綠島、蘭嶼的船公司購票處全部整合在候船室大廳，環境比以往舒適許多。記者徐白櫻／攝影

台東 綠島

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