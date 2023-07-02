獨／總統教育獎得主葉以欣 抗癌多年不敵病魔師生哀慟

2020年獲得總統教育獎的國中生葉以欣，當時罹患骨癌癌細胞已轉移到腦部，她仍堅持向學說「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」，感動不少人。她不畏病痛完成高中3年學業，日前不敵病魔離世，讓基隆教育界相當哀慟。

葉以欣為原住民排灣族，父親多年前中風無法工作並領有重殘手冊，母親需照顧丈夫的生活起居，並撫養3名兒女，為列冊低收入戶，雖然生活困頓，她還是奮發向上，就讀中正國中時參加學校的田徑隊為校爭光。

某次田徑練習時，她的右膝突然抽痛無法跑步，經過多家醫院的檢查後，證實罹患骨癌並已轉移於肺部，對她有如晴天霹靂。必須常住院化療，葉以欣沒有被打敗，她申請床邊老師服務，學校老師也不時到院關心、鼓勵，為她補課，幫助她在家、在醫院完成學校的相關課程與評量。

「我喜歡學習，我也盡可能回學校和老師、同學一起上課。雖然右腳有時痛到無法忍受，但是我絕對不會放棄讀書。」溫以欣說。

九年級時葉以欣獲總統教育獎，內政部長林右昌時任市長特別接見，醫生發現她的癌細胞已經轉移到腦部，但她仍堅持向學，她說「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」，感動不少人。

林右昌昨天在臉書說，這兩天收到讓人不捨的消息，3年前他親自接見獲得總統教育獎的葉以欣，在高職畢業典禮後，也從人生畢業了，上週不敵癌症病魔，離開了我們。

「我最大的心願就是跟班上同學一樣，當個正常人」，林右昌說，這是三年前他接見以欣時，她所說的願望，這看似平常的一句話，卻是那麼讓人不捨、心疼，只是要正常而已，但對她來說都已是一種奢求。但以欣不畏病痛，仍勇敢、努力接受治療，也勤奮完成高中3年的學業，她的勇敢令人敬佩。

林右昌認為，雖然她最終無法戰勝病魔，但他相信善良的以欣如今已無病痛，成為了無憂的小天使，讓我們永遠懷念這位樂觀勇敢的女孩葉以欣，願她安息主懷。

時任校長黃明智，曾經告訴以欣不要勉強，可以多多休息，但她回答真的很喜歡上課。黃校長說：「我在她面前強忍淚水，其實心中真正想跟她說的是：校長知道妳一直都在戰鬥，但是癌症真的太壞了，其實輸了也沒有關係。」沒有說出口的原因，是知道以欣的個性是再痛都不會放棄的。