坍方封7年 花蓮銅門一號隧道通車

花蓮秀林鄉銅門村的慕谷慕魚是知名戲水祕境，通往要道的隧道因2016年天災造成坍方封山，在地居民只能走溪床便道通行，縣府爭取經費修復銅門一號隧道，昨天通車。但遊客是否能再度戲水？縣府尊重部落族人，銅門部落會議主席葉順清說，希望遊客尊重原住民傳統領域，暫勿前往遊玩，若遊客執意進入，風險自負。

慕谷慕魚生態廊道屬太魯閣族傳統領域，溪水清澈碧綠，還有巨石、原始山林景色，有「小天祥」的美稱。2006年開放觀光後，雖有總量管制，仍因人車大量湧入造成環境衝擊，垃圾亂丟、汽機車亂停引發族人反感，曾於2014年升狼煙、鳴獵槍抗議，遊客只能步行進入。

隧道昨天通車，慕谷慕魚是否開放再次成為焦點，葉順清說，先前開放時人車多，環境髒亂不說，還曾發生原住民地主被遊客打罵。部落會議4月開會決議自主管理，已向縣府申請，朝付費接駁方向規畫。

葉順清說，正撰寫計畫書，擬定護溪、導覽、接駁、如何收費等內容，也會選擇較安全的水域整理親水步道，計畫書完成後，9、10月開部落會議討論，相關措施上路前呼籲遊客尊重原住民傳統領域，不要前往。

封山期間，仍有遊客硬闖慕谷慕魚，曾發生溺水意外。葉順清坦言，若遊執意進入無法可管，風險自負，已請縣府多宣導，族人僅能柔性勸導尊重傳統領域。

縣長徐榛蔚、副議長徐雪玉等人昨為銅門一號隧道剪綵啟用。建設處長鄧子榆說，因應地方交通需求，向中央爭取獲得全額補助1億多元，修建明隧道、改善排水、加固邊坡，後續開放方式，尊重部落族人意見。

秀林鄉公所表示，上月14日邀部落居民就未來依發展觀光條例規定申請畫設自然人文生態景觀區，初步討論，凝聚共識，公所會與縣府一同輔導部落朝自主管理方向規畫。