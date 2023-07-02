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設施開放 基隆親水季戲水兩月

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆親水季昨天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，為期兩個月開放噴水區與戲水池，上午吸引很多大小朋友玩水，享受全身噴水涼的暢意。市長謝國樑拿水槍射水，與小朋友一起玩，提醒大家注意安全不要用跑的，將再加強防滑措施。

昨天天氣炎熱，暖暖親水公園擠滿等著開幕的民眾，很多親子一起來，上午10點宣布開始噴水時，大家衝入噴水區，享受瞬間被水柱沖得全身濕透的快感，民眾都直呼好好玩。

暖暖區長陳儒東說，活動期間上午9時30分至11時，以及下午4時至5時30分，親水公園開放噴水設施供遊客同樂，每周一、五因進行清潔及換水作業，暫停開放。

市長謝國樑、立委參選人林沛祥與議員林旻勳、陳冠羽、連恩典等人一起拿水槍射水宣布親水季開始。不過，謝國樑不只看到小朋友滑倒，自己在噴水區也滑了一下，要求防滑要再加強。

謝國樑表示，親水季吸引民眾玩水，再思考未來各區有更多的親水設施，讓親子可度過快樂一「夏」。

民眾反映噴水區加了黃色膠條防滑，但水量大時反而更容易滑倒。區公所表示，噴水區噴水口的地方，為避免小朋友滑倒，有貼黃色防滑膠條，會再研議改善。

昨天開幕備有1千支冰棒免費供民眾享用，長達2個月活動期間，還有淡蘭百年山徑健走、親子闖關瘋美食、大菁藍染體驗、生態文化導覽、草地野餐音樂會等系列活動。

謝國樑 親子 基隆

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