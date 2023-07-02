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宜蘭童玩節 首日逾1.7萬人擠爆

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭童玩節昨登場，星空塔「地心探險」垂直降落14公尺，不少遊客體驗直呼刺激。記者陳敬丰／攝影
宜蘭童玩節昨登場，星空塔「地心探險」垂直降落14公尺，不少遊客體驗直呼刺激。記者陳敬丰／攝影

2023宜蘭國際童玩藝術節昨天在冬山親水公園登場，今年疫情解封，超過1萬7000人入場，遠超去年首日全天人數1萬3000人，上午停車場就被擠滿，大人與孩童在泳池內戲水，少男少女挑戰星空塔垂降與纜繩滑行，直呼「前所未有的體驗」，享受暑假的第一場盛宴。

今年主題為「童玩原宇宙」，從昨天到8月13日上午9時到下午9時，融入科技冒險元素，分成3大遊戲區：水域、河域與星空塔，前2者充分利用冬山親水公園的特性，水域是大型水上遊樂場，河域有帆船、獨木舟、龍舟體驗，星空塔則是4層樓高的建築，設有高空盪鞦韆、纜繩垂降以及河面滑行。

水域分成魔幻與林、星空水戰場、重力造浪池、星際太空總部與海神雷達站，是親子們戲水的聖地，大人小孩在太空總部地面噴出的水柱群中翩然起舞、互噴水槍，池邊也噴灑細長水花，即使站在池畔草地也能感受撲面沁涼。

星空塔是少男少女尋覓刺激的高樓，穿戴安全帽與保護帶，爬上14公尺高的塔頂，坐上盪鞦韆觀賞園區風景，或沿纜繩垂降至地面，體會離開地球表面的刺激，也可以搭上270公尺長的吊掛纜繩，橫跨冬山河面前往休息區。徐姓學生表示，第一次體驗高空降落，在空中時有一放手就會掉下去的刺激感。

童玩節舉辦迄今第28年，受疫情影響，連續數屆無國外團體來訪，今年解封後一股作氣邀日本、韓國、蒙古、菲律賓等13國、共18個民俗團體演出。

縣長林姿妙表示，經過3年疫情，終於再次邀請國外團隊，帶動宜蘭士農工商發展，邀全台灣的朋友暑期同樂。

宜蘭觀光協會理事長王文新表示，國門開放後國旅熱度衰退，但童玩節帶來大量人潮，足見大型活動對觀光助力。

疫情 宜蘭 童玩節

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