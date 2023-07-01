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旅遊旺季 綠島7月1日啟動加強管制措施

中央社／ 台東縣1日電

進入觀光旺季，台東縣政府今天起至9月30日啟動「旺季加強管制措施」，管制內容除加強取締違停汽機車外，亦禁止汽機車於船班靠岸前、後10分鐘內進入港區。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿今天表示，為使民眾了解今年度管制措施，7月1日起至7日止為管制宣導期，將對違反管制措施之民眾進行積極勸導，並自8日正式執法。

項目包括「內外臨停區停超過30分鐘」汽機車、併排違停汽機車、紅線違停汽機車，將依道路交通管理處罰條例第56條規定，最高可罰新台幣2400元。另於船班靠岸前、後10分鐘內禁止汽機車進入港區，請民眾留意交通及管制規定，切勿以身試法，共同維護綠島南寮漁港觀光形象，改善旺季港口的交通秩序。

江慧卿表示，綠島是台東縣觀光重要亮點，同時也是國人近年來十分熱愛的國內旅遊目的地，目前台東縣政府也正對港區未來交通功能進行整體性規劃，預計完成後客船將有專屬的泊區、碼頭，遊客出入綠島將更加便利。但短期內仍需請民眾與縣府共同合作，對旺季期間配合加強交通管制措施，共同提升綠島的觀光形象與旅遊品質。

台東 綠島 違停

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整頓綠島交通 7月1日啟動「旺季加強管制措施」

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