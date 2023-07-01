稻田收割的季節 宜蘭冬山風箏嘉年華今明登場強碰童玩節

宜蘭冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，鄉公所今明2天舉辦風箏嘉年華，為三奇美徑系列活動收尾，有造型風箏、特技風箏秀與風箏DIY彩繪等。風箏嘉年華今年與宜蘭童玩節同日開幕，公所表示參加者以親子為主，不會和童玩節相衝；現場民眾說，今天放風箏，明天才要去童玩節玩水！

宜蘭稻田一年一作，5、6月稻子成熟，冬山鄉三奇美徑一片金黃色的稻田，6月底到7月初收割，閒置農地正是放風箏的好所在。鄉公所第3年舉辦風箏嘉年華，造型風箏秀主題「恐龍向前衝」，有全台最大的25公尺長恐龍風箏、Q版三角龍與台灣黑熊等大型造型風箏，此外還有特技風箏秀、15公尺火車風箏地景展示、彩繪風箏DIY與樂團演出。

今天上午風勢較小，大型風箏難以升空，遊客無緣見到恐龍與台灣黑熊翱翔天際，但是仍能觀賞特技風箏秀，並且施放自己攜帶的風箏。來自礁溪的林先生一家去年就參加風箏嘉年華，今年首日開幕就舉家到場，興致勃勃地放起風箏，風勢雖然不大，幾次嘗試後還是讓風箏升空，林先生興奮地不放手，和孩子搶起了風箏。

今年風箏嘉年華與宜蘭童玩節同日開幕，難免有強碰之感，鄉公所表示，每年都是選在稻作收割的7月初，不會特別注意童玩節時間，今年雖然恰好在同一天，但風箏嘉年華參加民眾以家人同樂為主，和童玩節稍有區別，應不至於互相衝突；林先生說，明天才會去童玩節，反正是宜蘭本地人，「不差這一天」。