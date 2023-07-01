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影／親水季登場 謝國樑暖暖親水公園暢快戲水竟慘摔

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑拿水槍射水，衝到戲水池時卻摔倒。記者游明煌／攝影
市長謝國樑拿水槍射水，衝到戲水池時卻摔倒。記者游明煌／攝影

基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，為期兩個月開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水，享受全身噴水涼的暢意。市長謝國樑拿水槍射水，衝到戲水池時卻摔倒。謝說，大家一定要注意安全，禁止用跑的，會再加強防滑措施。

今天上午天氣炎熱，暖暖親水公園擠滿等著開幕的民眾，很多親子一起來，上午10點宣布開始噴水時，大家衝入戲水池，瞬間被水柱沖得全身濕透，直呼好好玩。

暖暖區長陳儒東說，活動期間上午9時30分至11時，以及下午4時至5時30分，親水公園開放噴水設施供遊客同樂，每周一、五因進行清潔及換水作業，暫停開放。

市長謝國樑、立委參選人林沛祥與議員林旻勳、陳冠羽、連恩典等人一起拿水槍射水宣布親水季開始。不過，謝國樑到戲水池時發生小意外，摔倒在地面，雖然立即爬起來，但右手有點擦傷。

謝國樑說，「這不是故意示範，是真的滑倒」，防滑的作法要加強，他也看到有小朋友滑倒，將禁止戲水民眾用跑的。

謝國樑並表示，親水季今天開始吸引非常多民眾參與，應再思考其他區的更多的戶外公園有親水的設備，把親水和公園結合，在工法和預算應可克服，未來各區有更多的親水設施，讓家長可以度過快樂一「夏」。

戲水民眾反映，戲水池黃色膠條反而容易滑倒。區公所表示，戲水池噴水的地方，為避免小朋友滑倒，有貼黃色防滑膠條，會再研議檢討。

今天開幕備有1千支冰棒免費供民眾享用，長達2個月活動期間，還有淡蘭百年山徑健走、親子闖關瘋美食、大菁藍染體驗、生態文化導覽、草地野餐音樂會等系列活動。

基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影
基隆親水季今天起到8月31日在暖暖親水公園舉辦，開放噴水區與戲水池，上午吸引大批小大朋友玩水。記者游明煌／攝影

謝國樑 親子 基隆

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