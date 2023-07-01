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蘭嶼打造永續旅行 培育在地深度旅遊導覽員

中央社／ 台東縣1日電

進入暑假觀光旺季，台東縣政府為了讓遊客深入體驗蘭嶼，培訓29名當地業者和返鄉青年成為在地深度旅遊導覽，打造永續旅行。

台東縣政府交通及觀光發展處代理處長江慧卿今天告訴中央社記者，台東縣政府趕在暑假前前進蘭嶼，開設30小時蘭嶼深度旅遊培訓課程，共吸引30名在地業者及返鄉青年參加。

課程包括達悟族歲時祭儀、拼板舟文化、傳統歌謠、解說實務、蘭嶼地景、母語命名等，最終有29名學員通過培訓，成為蘭嶼旅遊導覽員。學員表示，雖然是蘭嶼在地人，但透過課程培訓，從不同觀點認識蘭嶼在地的生活，期待能學以致用，展現蘭嶼的自然及文化特色。

江慧卿表示，蘭嶼一直都是遊客十分嚮往的旅遊景點之一，此次特別排除萬難前進蘭嶼開設培訓課程，希望培育更多專業導覽人員，期待蘭嶼有更優質的旅遊服務及觀光軟實力，讓來過蘭嶼的人願意一來再來。

江慧卿說，今年9月9日最美星空音樂會也將首次移師蘭嶼，邀請多組歌手表演，讓遊客不只體驗達悟獨特的文化魅力，同時在無光害的星空下享受音樂，歡迎大家光臨蘭嶼。

蘭嶼 台東 青年

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