花蓮洄瀾美食專車上路 暑假周六日市區免費接駁

花蓮縣府建設處推動公共運輸，暑假期間試辦洄瀾美食專車，今天起到8月20日，每周六、日發車，載遊客從花蓮轉運站出發，前往市區美食密集區，每小時一班車，沿途停靠14個站點，下車後走約5到10分鐘就有美食店家，全程免費接駁。

建設處表示，花蓮市區有很多美食小吃，像是特色早午餐、文青咖啡店、在地小吃，也有知名的東大門夜市等，是外地遊客來到花蓮必訪的重要景點，但市區路幅狹小，一到假日人車湧入，容易壅塞，也需要花更多時間找停車位。

縣府為拓展公共運輸路網，4月起陸續試辦蘇花雙城環狀線、洄瀾埔里清境線等不同路線專車，反應不錯；洄瀾美食專車則利用暑假遊客最多的時候，從今天起上路。

建設處表示，洄瀾美食專車發車日期為7月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30日，以及8月5、6、12、13、19、20日，共8周的周六、日，每天上午11時第一班車 ，末班車晚上8時，採整點發車。

起點是花蓮轉運站，上車地點在7號月台，發車後沿途停靠富國路、北昌國小、自強和平路口、遠東百貨、和平民國路口、和平中正路口、和平福建路口、重慶市場、東大門夜市、花崗國中、明禮國小、市民廣場、帝君廟、花蓮電影城，再回到轉運站。