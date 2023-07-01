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2學生救援老翁 基中尋找無名英雄

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

八旬邱姓老翁日前車禍，機車壓住他的右腳動彈不得時，國立基隆高中兩位學生合力協助老人拉起機車，老翁寫信到學校感謝學生，校方也在臉書粉專貼出「尋人啟事」找學生，並表揚「基中師生為你們感到驕傲」。

這起交通事故是發生在5月22日上午7點50分左右，邱姓老翁在端午節連假時到八堵分駐所談賠償事宜，特別寫了一封感謝信送到基隆高中，請學校幫忙尋找兩位學生，希望可以感謝這兩位為善不欲人知的無名英雄。

他在信中寫道，因被自己機車壓住右腳，兩學生合力拉起機車，否則後果不堪設想，非常感謝這兩位同學，無以為報。除致謝外，冀能拋磚引玉，希望如今社會有更多善心人士，只知是基隆高中學生，不知姓名。

學校在粉專貼出尋人啟事，「請這兩位無名英雄自己默默的到學務處找妍君主任，基中師生為你感到驕傲」，並請同學如果當天有看到英勇學生的義舉，或民眾有行車記錄器，都可跟基隆高中聯絡。

學校也貼出去年11月校內學生義舉的聯合報報導，表達基中學生「很有愛」，當時朱姓學生在台鐵暖暖火車站發現有一名老翁跌落鐵軌，跳下月台按下緊急煞車鈕，失足落軌的老人才不致遭輾壓。

校長鍾定先表示，基中教育學生品格優先，不只是態度，更是要把所學應用在生活上，同學協助幫老翁拉起機車，代表基中學生都是有愛心以及正義感，並且付出實踐。

基隆 火車站

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