防沙灘車死灰復燃 南澳神秘沙灘 今起每天稽查

宜蘭南澳神秘沙灘被列為沙灘車禁止進入區域，中央與地方共10個單位，上月10日起，周六日全天現場守候，迄今未見沙灘車進入，行政院引為優良示範，建議花蓮、屏東參考。宜縣府考量將進入旅遊旺季，為徹底杜絕沙灘車死灰復燃，今天起擴大為每天稽查。

交通部今年5月31日發布「沙灘車管理指引」，禁止沙灘車在神秘沙灘營業，不過仍有業者持續帶客，宜蘭縣政府上月9日與相關單位開會，決議每周六日上午9時到下午5時聯合稽查。縣府工商旅遊處表示，6月10日執行至今，未再見到沙灘車進入，周邊業者也銷聲匿跡，成效良好。

行政院上月28日請內政部、財政部、經濟部、交通部、農委會、環保署、海洋委員會、警政署等中央單位，以及宜蘭、花蓮、屏東縣政府到政院開會，主持人政務委員吳澤成肯定神秘沙灘的執法成果，希望宜蘭縣府與各單位堅持執法的決心，並且建議花蓮、屏東參考做法。

宜蘭縣副縣長林茂盛前天再與相關單位討論稽查成效，會中決議，因應暑假旅遊旺季，以及延續稽查成效、避免沙灘車死灰復燃，7月1日開始從僅周末執法提升到每天稽查，人力分配則從原本的10個單位同時執法，調整為輪流排班，目前暫定將擴大稽查到8月底，視成效再做調整。