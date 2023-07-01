遭批2任縣長都蓋不好 台東縣立泳池終於完工

去年蔡英文總統助選曾批台東「泳圖共構」不力，兩任縣長都蓋不好一座游泳池。「台東縣運動園區游泳池」昨完工啟用，新泳池打造兒童戲水池、超音波及SPA溫水池，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人重溫池畔吃黑輪的童年回憶，台東市區終於有一座設施完善的游泳池可運動。

台東縣立泳池與圖書館共構案多次流標，台東縣府改與台東大學合作，爭取經費整修台東校區閒置泳池，斥資5千萬改造，25公尺主池搭配3座溫水小池，另有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾及親子廁所，縣府委外經營，現為台東市區唯一一座公立室內游泳池。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風等人剪綵歡慶落成。饒慶鈴說，市區很難找合適場地蓋新泳池，等待7年，東大校區的游泳池終於活化再利用，除原本的水道外還增設三座小池，家長可帶小孩來游泳。

教育處表示，泳池營運商規畫多項泳訓課程，沒有泳池的學校來此上課，僅需支付清潔費；上午6點半開放至晚間9點，試營運至7月4日，門票僅收50元。