快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭批2任縣長都蓋不好 台東縣立泳池終於完工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣運動園區游泳池是一座25公尺長的標準水道，另增設兒童戲水池、超音波池及SPA池。記者徐白櫻／攝影
台東縣運動園區游泳池是一座25公尺長的標準水道，另增設兒童戲水池、超音波池及SPA池。記者徐白櫻／攝影

去年蔡英文總統助選曾批台東「泳圖共構」不力，兩任縣長都蓋不好一座游泳池。「台東縣運動園區游泳池」昨完工啟用，新泳池打造兒童戲水池、超音波及SPA溫水池，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人重溫池畔吃黑輪的童年回憶，台東市區終於有一座設施完善的游泳池可運動。

台東縣立泳池與圖書館共構案多次流標，台東縣府改與台東大學合作，爭取經費整修台東校區閒置泳池，斥資5千萬改造，25公尺主池搭配3座溫水小池，另有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾及親子廁所，縣府委外經營，現為台東市區唯一一座公立室內游泳池。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風等人剪綵歡慶落成。饒慶鈴說，市區很難找合適場地蓋新泳池，等待7年，東大校區的游泳池終於活化再利用，除原本的水道外還增設三座小池，家長可帶小孩來游泳。

教育處表示，泳池營運商規畫多項泳訓課程，沒有泳池的學校來此上課，僅需支付清潔費；上午6點半開放至晚間9點，試營運至7月4日，門票僅收50元。

台東 饒慶鈴 運動

延伸閱讀

曾被蔡英文批評落漆 台東運動園區泳池今天開放

東縣府首次暑期職場體驗 逾200名學生媒合成功

台東熱氣球嘉年華樂遊桃園館開幕 散發觀光、客家魅力

影／「媽祖球」領航升空 國際熱氣球嘉年華為期60天別錯過

相關新聞

防沙灘車死灰復燃 南澳神秘沙灘 今起每天稽查

宜蘭南澳神秘沙灘被列為沙灘車禁止進入區域，中央與地方共10個單位，上月10日起，周六日全天現場守候，迄今未見沙灘車進入，...

遭批2任縣長都蓋不好 台東縣立泳池終於完工

去年蔡英文總統助選曾批台東「泳圖共構」不力，兩任縣長都蓋不好一座游泳池。「台東縣運動園區游泳池」昨完工啟用，新泳池打造兒...

2學生救援老翁 基中尋找無名英雄

八旬邱姓老翁日前車禍，機車壓住他的右腳動彈不得時，國立基隆高中兩位學生合力協助老人拉起機車，老翁寫信到學校感謝學生，校方...

媽祖球領航 台東熱氣球升空

2023國際熱氣球嘉年華昨在台東鹿野高台開幕，在全球獨一無二的媽祖球領航下，HELLO KITTY、柯奇狗狗等22顆熱氣...

羅東藝穗節拚商機 消費99元玩扭蛋抽出商家優惠

宜蘭羅東鎮每年夏天舉辦大型藝文活動「羅東藝穗節」，吸引大量遊客，創造可觀商機，22年來皆會與商家合作。今年同樣與休閒園區...

頭城鎮立游泳池明天重新啟用 鎮民免費

頭城鎮立游泳池2年前受到疫情影響，委外廠商解約，暫停營業至今，明天將重新開放，預計第一年都是由鎮公所營運，鎮民可免費入場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦