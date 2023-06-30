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推動中醫在地化 新加坡衛生部官員來台交流

中央社／ 花蓮縣30日電

為推動中醫服務，新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓與4名新加坡慈濟基金會主管，到花蓮慈濟醫院交流中醫藥研發及治療成果，希望把中西醫合療模式帶回新加坡。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料指出，新加坡衛生部中醫管理委員會（TCM Practitioners Board）主席張俰賓及新加坡慈濟基金會主管29日下午抵達花蓮慈濟醫院，與副院長何宗融及多名中醫師座談交流，參訪中醫門診、中醫病房。

張俰賓表示，新加坡政府為支持中醫在地發展，20年前就頒布相關法令，保障中醫師權益，提升中醫服務品質，因慈濟醫院以中西醫合療著名，特別前來學習交流。

張俰賓提出如何吸引更多醫師投入中醫藥專業領域。何宗融建議，除了設置專門的中醫學系，也可在一般醫學院開設中醫相關課程，讓醫學生有機會接觸中醫，產生興趣後，進而深入鑽研。

交流會上，何宗融分享，包括中風、顱腦損傷、脊髓損傷恢復期加強神經修復、減緩癌症放化療副作用、孕婦安胎和待產，有了中醫「一針、二灸、三用藥」的幫助，都獲得很好的效果。

花蓮慈院中醫師龔彥綸分享，團隊利用當歸純化物研發治療惡性腦瘤的新藥，在臨床試驗上有突破性發現，榮獲2022年國家新創獎肯定；中草藥用於糖尿病、巴金森氏症等方面疾病治療的研究重要成果，也陸續發表在國際期刊上。

中醫 新加坡 慈濟

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