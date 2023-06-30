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杜絕死灰復燃！南澳神秘沙灘稽查沙灘車 全面擴大
宜蘭南澳神秘沙灘被列為沙灘車禁止進入區域，中央與地方共10個單位今年6月10日起，周六日全天守候神秘沙灘，迄今未見沙灘車進入，行政院引為優良示範，建議花蓮、屏東參考。宜縣府考量將進入旅遊旺季，為徹底杜絕沙灘車死灰復燃，7月1日起將擴大為每日稽查。
行政院交通部今年5月31日發布「沙灘車管理指引」，禁止沙灘車在神秘沙灘營業，不過仍有業者持續帶客，宜蘭縣政府6月9日與相關單位開會，決議每周六日上午9時到下午5時進行聯合稽查。縣府工商旅遊處表示，6月10日執行至今，未再見到沙灘車進入，周邊業者也銷聲匿跡，成效良好。
行政院6月28日請內政部、財政部、經濟部、交通部、農委會、環保署、海洋委員會、警政署等中央單位，以及宜蘭、花蓮、屏東縣政府到政院開會，主持人政委吳澤成會中肯定神秘沙灘執法成果，希望宜蘭縣府與各單位堅持執法決心，並建議花蓮、屏東參考做法。
宜蘭縣副縣長林茂盛昨日再與相關單位討論稽查成效，會中決議，因應暑假旅遊旺季，以及延續稽查成效、避免沙灘車死灰復燃，7月1日開始將從周末執法提升到每天執法，人力分配則從原本的10個單位同時執法，調整為輪流排班，目前暫定將擴大稽查到8月底，視執行成效再做調整。
工旅處表示，稽查對象僅限沙灘車，遊客步行進入，從事釣魚、獨木舟、立式划槳（SUP）等活動都不在管制之限，暑假期間想到神秘沙灘觀光遊玩的旅客仍可放心前往。
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