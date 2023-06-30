東縣府首次暑期職場體驗 逾200名學生媒合成功

台東縣政府首次舉辦青年暑假職場體驗，媒合212名職缺。台東縣長饒慶鈴盼藉此讓各地青年人才回流台東，參與的業者及體驗學生都希望這計畫能持續推動。

台東縣政府今年首次規劃多元青年職場體驗計畫，推出「青年暑期職場體驗」，今天辦理職前講習課程，協助學生提早學習職場經驗及規劃個人生涯，並充分利用暑假創造東漂探索體驗。

饒慶鈴致詞表示，今年首推開辦「青年暑期職場體驗」計畫，受到學生及家長熱烈回響，統計至6月29日止成功錄取212位大專院校在學青年，到台東的私部門及第三部門職場體驗。

為了讓參與職場體驗同學在正式上班前做好準備，縣政府規劃實體及線上影片職前講習活動，邀請單位及學生一同參與。期許錄取青年在職場體驗期間能虛心學習及團隊合作的態度，未來進入職場將更具競爭力。

台東縣政府民政處新聞稿表示，這次計畫提供276名職缺，計638名學生 （台東縣學生466名、外縣市學生172名）註冊並投遞履歷，投遞履歷次數高達1767人次；經過用人單位面試後，統計至6月29日止成功媒合212 名職缺，外縣市學生比例佔3成5。

民政處表示，藉由用人單位面試，讓學生瞭解體驗工作內容的本質，強化青年應對能力，希望透過工作與學習加深對私部門及第三部門的瞭解；另方面學生也能認識自己的興趣及開拓對產業的認識，促進青年進入職場多元發展，並學習人際相處、團隊合作，參與的業者及體驗學生都希望計畫能持續推動下去。