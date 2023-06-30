快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

東縣府首次暑期職場體驗 逾200名學生媒合成功

中央社／ 台東縣日電

台東縣政府首次舉辦青年暑假職場體驗，媒合212名職缺。台東縣長饒慶鈴盼藉此讓各地青年人才回流台東，參與的業者及體驗學生都希望這計畫能持續推動。

台東縣政府今年首次規劃多元青年職場體驗計畫，推出「青年暑期職場體驗」，今天辦理職前講習課程，協助學生提早學習職場經驗及規劃個人生涯，並充分利用暑假創造東漂探索體驗。

饒慶鈴致詞表示，今年首推開辦「青年暑期職場體驗」計畫，受到學生及家長熱烈回響，統計至6月29日止成功錄取212位大專院校在學青年，到台東的私部門及第三部門職場體驗。

為了讓參與職場體驗同學在正式上班前做好準備，縣政府規劃實體及線上影片職前講習活動，邀請單位及學生一同參與。期許錄取青年在職場體驗期間能虛心學習及團隊合作的態度，未來進入職場將更具競爭力。

台東縣政府民政處新聞稿表示，這次計畫提供276名職缺，計638名學生 （台東縣學生466名、外縣市學生172名）註冊並投遞履歷，投遞履歷次數高達1767人次；經過用人單位面試後，統計至6月29日止成功媒合212 名職缺，外縣市學生比例佔3成5。

民政處表示，藉由用人單位面試，讓學生瞭解體驗工作內容的本質，強化青年應對能力，希望透過工作與學習加深對私部門及第三部門的瞭解；另方面學生也能認識自己的興趣及開拓對產業的認識，促進青年進入職場多元發展，並學習人際相處、團隊合作，參與的業者及體驗學生都希望計畫能持續推動下去。

職場 青年

延伸閱讀

台東熱氣球嘉年華樂遊桃園館開幕 散發觀光、客家魅力

影／「媽祖球」領航升空 國際熱氣球嘉年華為期60天別錯過

台東熱氣球嘉年華開幕 「Q版媽祖」升空

長榮航深耕台東 挺地方永續

相關新聞

羅東藝穗節拚商機 消費99元玩扭蛋抽出商家優惠

宜蘭羅東鎮每年夏天舉辦大型藝文活動「羅東藝穗節」，吸引大量遊客，創造可觀商機，22年來皆會與商家合作。今年同樣與休閒園區...

頭城鎮立游泳池明天重新啟用 鎮民免費

頭城鎮立游泳池2年前受到疫情影響，委外廠商解約，暫停營業至今，明天將重新開放，預計第一年都是由鎮公所營運，鎮民可免費入場...

基隆除濕機汰舊換新來了！7月7日啟動補助 每台最高2000

因應基隆潮濕多雨的氣候，基隆市政府持續推動老舊除濕機汰舊換新，今年的汰換補助7月7日正式啟動，每台補助最高2000元。

三星上將梨促銷 買梨買茶有抽獎

「三星上將梨」是宜蘭三星重要作物，今年1月寒流襲台，梨穗受損，但挺過寒害反而果實更大顆，因禍得福。三星地區農會表示今年產...

金城武樹茁壯 日樹醫回診欣慰

長榮航空10年前認養的台東縣池上鄉「金城武樹」，歷經車輛衝撞、颱風侵襲曾經「命危」，經邀日本皇居御用樹醫山下得男及大安森...

轉火車太趕、20點後沒車…R86公車不便民 謝國樑親搭允調整

基隆市碇內地區「幸福華城-七堵車站」的R86路線公車，通勤民眾反映早上搭到八堵火車站趕火車，銜接時間過於急迫，平日回程也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦