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基隆除濕機汰舊換新來了！7月7日啟動補助 每台最高2000

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆除濕機汰舊換新補助7月7日啟動，每台最高2000元。本報資料照片
基隆除濕機汰舊換新補助7月7日啟動，每台最高2000元。本報資料照片

因應基隆潮濕多雨的氣候，基隆市政府持續推動老舊除濕機汰舊換新，今年的汰換補助7月7日正式啟動，每台補助最高2000元。

市府工務處指出，為提升民眾便利性，採線上申請（網址：https://klcg-esaving.tw），民眾只需在家中備妥申請資料(身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票、產品保證書或保固卡、除濕機舊機回收證明)拍照上傳，不限戶籍，不限申請台數，於公告日7月7日後購買1級節能除溼機，並完成舊機回收，每台補助最高2000元。

收到審核成功通知後，民眾可透過郵寄掛號或親送領據至基隆市政府工務處公用事業科申請櫃檯（基隆市中正區信二路299號5樓）。

民眾如有疑義，可電節電補助專線電話：（02）24260130，相關補助計畫內容及附件可至「基隆市政府工務處網站」下載參考（網址：https://publicworks.klcg.gov.tw/）。

另外，購買能效1級除濕機除了可申請本活動補助經費，民國114年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，合計最高可獲得3200元節能補貼，請市民朋友把握機會踴躍申請。

基隆 除濕機 統一發票

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