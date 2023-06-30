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吊掛山屋建材 小風口停車場封11天

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮太魯閣國家公園管理處在奇萊東稜大理石營地新建避難山屋，規畫12個床位，並有加壓艙、儲水設施、生態廁所等，7月2日至12日將封閉合歡山小風口停車場吊掛建材。太管處預計7月14日組裝完成，待驗收通過盡速啟用提供山友使用。

太魯閣國家公園內有多條熱門登山步道，其中奇萊東稜有奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕多魯山等高山，都超過3000公尺，因路程長地勢險且天候變化大，極具挑戰性，也容易發生山域事故。

太管處繼去年完成奇萊東稜沿線的磐石中峰、北鞍三叉兩座避難山屋後，考量北鞍三叉山屋位於登山路線中段，往西到合歡山、往東到中橫公路岳王亭出口都需3、4天，且東段到出口路上沒有避難山屋，若發生山域事故，可能延誤救難時機，決定增建大理石營地避難山屋。

太管處遊憩服務課長聶士詔表示，大理石營地避難山屋和磐石中峰、北鞍三叉兩座山屋相同，都是12個床位，加上打地鋪，最多可容納16人，山屋中放置加壓艙（PAC），讓高山症的山友快速緩解症狀，也設儲水設施接引雨水供山友使用，屋外還有生態廁所，降低登山活動對高山環境的衝擊。

太管處說，7月2日至12日將封閉合歡山小風口停車場，由空勤總隊直升機協助吊掛山屋建材上山。

太魯閣國家公園 山友 合歡山

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